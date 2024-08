Joker 3 wird es nicht geben: Regisseur verrät, warum die DC-Reihe mit Teil 2 enden muss

Das bald startende Joker 2: Folie à deux wird schon der Rest vom Schurkenfest sein. Das enthüllte Filmemacher Todd Phillips, der keinen dritten Teil drehen will.

Joker-Fans, die sich auf die Fortsetzung Joker 2: Folie à deux mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga freuen, müssen sich nicht mehr lange gedulden. Allerdings sollten sie danach kein Folie á troi erwarten, warnt uns Regisseur Todd Phillips vor.

Kein Joke: Es wird kein Joker 3 geben

Nach zwei Filmen mit dem Batman-Bösewicht hat Phillips offenbar genug von seiner edgy Comic-Adaption. Egal, wie milliardenstark Teil eins an den Kinokassen klingelte und egal, wie Teil zwei performen wird. Das bestätigte er im Gespräch mit Variety :

Es hat Spaß gemacht, in dieser Art Sandkasten zu spielen für zwei Filme, aber ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten in dieser Welt.

Warner Bros. Joker 2

Auch was das von angedachte Untitled Hulk Hogan Biopic angeht, für das Chris Hemsworth in die Rolle des Wrestling-Stars schlüpfen sollte, braucht man nicht die Luft anzuhalten, enthüllte der Filmemacher im selben Interview: " Ich liebe, was wir versucht haben zu machen, aber das kommt nicht für mich zusammen." Zumindest nicht unter der Leitung von Phillips. Also was sonst, wenn nicht Joker oder Hogan?

Ich würde gern weiter mit Joaquin arbeiten, aber an einer Komödie, weil er so losgelöst und witzig sein kann. Und ich glaube, die Leute wollen gerade Comedys. Der Trailer zu Joker 2 fasst es gut zusammen, wenn es heißt: 'What the world needs now is love'. Aber ich würde noch weiter gehen: Wir könnten auch einen guten Lacher gebrauchen.

Joker 2: Noch einmal mit Gefühl ... und Lady Gaga

In Joker 2: Folie à deux ist Arthur Fleck (Phoenix) mittlerweile in der Psychiatrie von Arkham gelandet. Dort macht er die Bekanntschaft der ebenfalls einsitzenden Harleen Quinzel (Lady Gaga), zu der er eine gefährliche Beziehung aufbaut. Gefährlich nicht nur für einander, sondern auch für ihr Umfeld. Und das Beste daran: Der Film ist ein Psycho-Musical, in dem der Joker und Harley Quinn über ihre toxische Liebe singen.

Joker 2 kommt am 3. Oktober 2024 in die deutschen Kinos. Der erste Film liegt bei Amazon Prime Video in der Abo-Flat vor.