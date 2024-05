Joko und Klaas gegen ProSieben heute im TV: Diese Stars sind in Folge 5 dabei

In der Show von Joko & Klaas müssen Prominente alles dafür geben, das turbulente Moderatoren-Duo zu besiegen. Diese sechs Stars versuchen heute ihr Glück.

Heute Abend ist es wieder so weit: Joko & Klaas gegen ProSieben geht in die nächste Runde. Woche für Woche muss sich das Entertainer-Duo waghalsigen Herausforderungen stellen, um gegen Haus- und Hof-Sender ProSieben anzutreten. Wie immer sind hochkarätige Gäst:innen eingeladen, die den beiden den Sieg streitig machen wollen.

Nachdem in der aktuellen 7. Staffel bereits Stars wie Schauspieler Max von der Groeben (Fack ju Göhte) und Entertainerin Palina Rojinski (The Masked Singer) mit von der Partie waren, ist die Neugier groß, wer sich heute auf den abgedrehten Wettkampf einlassen wird. Welche Promis in Folge 5 mit dabei sind, erfahrt ihr hier.

Diese Stars sind bei Joko & Klaas dabei

Folge 5 kann mit einer ganzen Riege von Stars auffahren, die aus Film und Fernsehen bekannt sind. Aber auch musikalisches Talent und Humor sind vertreten. Wer neben Showmaster Steven Gätjen zu sehen sein wird, gibt es hier im Überblick:

Álvaro Soler : Der deutsch-spanische Musiker gilt als echter Herzensbrecher und begeistert seine Fans mit spanischen Popsongs. Aber auch im Fernsehen ist der 33-Jährige zu sehen: Aktuell ist er Teil der Jury von The Voice Kids.



: Der deutsch-spanische Musiker gilt als echter Herzensbrecher und begeistert seine Fans mit spanischen Popsongs. Aber auch im Fernsehen ist der 33-Jährige zu sehen: Aktuell ist er Teil der Jury von The Voice Kids. Lary: Die 37-jährige Musikerin stammt aus Gelsenkirchen und ist für deutsche Pop-Musik bekannt. Ihren wohl größten Hit feierte sie 2015 an der Seite von Rapper MoTrip mit dem Song So wie du bist , der mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde.

Die 37-jährige Musikerin stammt aus Gelsenkirchen und ist für deutsche Pop-Musik bekannt. Ihren wohl größten Hit feierte sie 2015 an der Seite von Rapper MoTrip mit dem Song , der mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde. Axel Stein: Der beliebte Schauspieler kann auf eine jahrzehntelange Film- und Fernsehkarriere zurückblicken. Mit Klassikern wie Harte Jungs hat sich der 42-Jährige in die Herzen der Zusehenden geschlichen und ist seitdem nicht mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken.

Der beliebte Schauspieler kann auf eine jahrzehntelange Film- und Fernsehkarriere zurückblicken. Mit Klassikern wie Harte Jungs hat sich der 42-Jährige in die Herzen der Zusehenden geschlichen und ist seitdem nicht mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken. Esther Schweins: Die 54-jährige Schauspielerin gilt als echte Filmdiva, doch ihren großen Durchbruch feierte sie in den 90ern mit der TV-Comedy-Reihe RTL Samstag Nacht. Seither ist sie in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen.

Die 54-jährige Schauspielerin gilt als echte Filmdiva, doch ihren großen Durchbruch feierte sie in den 90ern mit der TV-Comedy-Reihe RTL Samstag Nacht. Seither ist sie in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen. Wigald Boning: Das TV-Urgestein ist ein wahres Multitalent. Der 57-Jährige ist für seinen einzigartigen Humor bekannt, den er als Komiker, Musiker und Moderator unter Beweis stellt. In Shows wie Genial Daneben glänzte er mit Verstand und Witz.

Seven.One / Nadine Rupp Seven.One / Nadine Rupp Seven.One / Nadine Rupp Das sind die Stars der 5. Folge von Joko & Klaas gegen ProSieben

Wann läuft Joko & Klaas gegen ProSieben?

Joko & Klaas gegen ProSieben läuft dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Anschließend steht die aktuelle Folge zum Streamen auf Joyn bereit. Staffel 7 besteht insgesamt aus sechs Folgen. Folge 6 wird am 14.05. gesendet.