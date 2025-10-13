Joko und Klaas gegen Stefan Raab: ProSieben wagt TV-Duell gegen RTL-Show

Joko & Klaas gegen ProSieben ist immer noch eines der beliebtesten Formate der beiden Entertainer – nicht zuletzt wegen ihrer besonderen Aktionen. Eine neue Staffel der Show startet schon kommenden Monat.

In der Vergangenheit haben Joko und Klaas schon für einigen Aufruhr gesorgt, als sie zum Beispiel eine Schatzsuche um eine Million Euro veranstaltet oder den Namen des Senders geändert haben. All diese Aktionen gingen immer ihrer Show Joko & Klaas gegen ProSieben voraus, die schon bald mit einer neuen Staffel an den Start geht.



Joko und Klaas treffen im November auf Stefan Raab

Am 19. November startet wieder Joko & Klaas gegen ProSieben. Die beiden Entertainer versuchen wieder, in einigen Challenges (und dem anschließenden Finale) ihrem Sender 15 kostbare Minuten Sendezeit abzuluchsen. Wenn sie verlieren, lässt sich ProSieben eine witzige Strafe für sie einfallen.



Die Show wird jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf ProSieben laufen. Damit wird sie auf dem gleichen Sendeplatz ausgestrahlt wie Die Stefan Raab Show und steht somit in direkter Konkurrenz zum TV-Titan. Als Joko und Klaas das letzte Mal regelmäßig gegen Raab antraten, lief dessen Show Du gewinnst hier nicht die Million zur gleichen Zeit. Damals erreichte Joko & Klaas gegen ProSieben im direkten Vergleich immer wieder mehr Zuschauer:innen.



Diese Promis stellen sich Joko und Klaas

Für eine neue Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben sind wieder eine Menge Promis am Start, die sich auf die Seite des Senders stellen. Gegen folgende Promis müssen Joko und Klaas antreten:



Steven Gätjen moderiert die Show wie gewohnt. Für die neue Staffel wurden sechs Folgen angekündigt. Die letzte Folge müsste nach regelmäßigem Senderrhythmus am 24. Dezember laufen. Ob an Weihnachten wirklich das Staffelfinale gezeigt wird, steht noch offen – immerhin gab es in diesem Jahr eine Neujahrsausgabe.

