Joko und Klaas nehmen den Kampf gegen Stefan Raab auf: Beliebte ProSieben-Show verschiebt seinen Sendeplatz

Für Joko und Klaas geht es bald wieder ins Duell gegen ihren Sender. Ein Wechsel des Sendeplatzes sorgt jedoch für ein besonderes Quotenduell zwischen den beiden Entertainern und Stefan Raab.

Joko & Klaas gegen ProSieben ist wohl eines der hochkarätigsten Formate, die der Sender zu bieten hat. Nun wurde der Start der neuen Staffel von ProSieben offiziell bestätigt. Dabei treffen sie jetzt auf den gleichen Sendeplatz wie Stefan Raabs Show.

Staffelstart von Joko & Klaas gegen ProSieben angekündigt

Die neue Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben startet am Mittwoch, den 9. April um 20.15 Uhr auf ProSieben. Dann können die beiden Entertainer wieder zeigen, ob sie sich gegen den Sender durchsetzen und im Zweifelsfall wieder 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung bekommen.

Was den meisten Fans allerdings auffallen wird, ist der neue Sendeplatz der beliebten Show. Denn Joko & Klaas gegen ProSieben läuft nicht mehr dienstags, sondern mittwochs – und steht damit in direkter Konkurrenz zu Stefan Raab. Denn dessen Show Du gewinnst hier nicht die Million läuft ebenfalls um diese Zeit auf RTL. Die größte Konkurrenz der beiden dürfte aber aus der öffentlich-rechtlichen Richtung kommen: Am 9. April läuft um diese Zeit eine Sonderausgabe von Bares für Rares und eine Woche später Aktenzeichen XY.

Weitere TV-News:

Die Konkurrenz zwischen ProSieben und RTL geht in die nächste Runde

Der Wechsel des Sendeplatzes scheint eine Strategie von ProSieben zu sein, um etwas der Raab-Initiative zu entgegnen. So wurde bereits der Sendeplatz von TV total von Mittwoch auf Dienstag verlegt, um dem direkten TV-Duell gegen Raab zu entgehen.

Doch die Strategie von ProSieben scheint bislang aufzugehen: Mittlerweile ist TV total am Dienstag quotenstärker als Raabs Show am Mittwoch. Mittwochs läuft für ProSieben derzeit noch Germany’s Next Topmodel, das Raab die Stirn bietet. Die bisherige Staffel von Klums Show läuft quotentechnisch noch schwach, aber immer noch besser als Raabs Show.

Joko und Klaas starten mit Show-Initiative durch

Doch Joko und Klaas starten gerade richtig durch. Am Samstag startet um 20.15 Uhr auf ProSieben die Live-Show Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme). Joko Winterscheidt ist derzeit regelmäßig sonntags in Wer stiehlt mir die Show? zu sehen (allerdings nicht an diesem Sonntag). Am 25. März ist Klaas auch wieder mit Late Night Berlin zu sehen.