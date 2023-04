Juhu: Die meisterwartete Fortsetzung seit Avengers 4 und Avatar 2 ist gerettet

Nach MCU- und Avatar-Fans werden jetzt auch Paddington-Fans doch noch glücklich. Die Fortsetzung Paddington in Peru hat nach zwischenzeitlichen Problemen grünes Licht bekommen.

Nach zwei Filmen, die die Welt gefühlt ein Stück besser gemacht haben, war die Sorge um Paddington 3 plötzlich wieder groß. Nachdem der dritte Teil Mitte 2022 grünes Licht bekam, war der Stand des Films Anfang 2023 auf einmal wieder unklar. Unerträglich war der Gedanke, dass die meisterwartete Fortsetzung seit Avengers 4: Endgame und Avatar 2: The Way of Water nicht kommen könnte.

Jetzt dürfen sich Paddington-Fans aber doch freuen. Für Teil 3 mit dem Titel Paddington in Peru wurde offiziell der Produktionsstart angekündigt.

Paddington 3 wird noch dieses Jahr gedreht

Wie Deadline berichtet, soll die Produktion von Paddington in Peru am 24. Juli 2023 beginnen. Sechs Jahre nach Paddington 2 beginnt dann der Dreh zur Fortsetzung, in der es den besten Bären der Kino-Geschichte in sein Geburtsland Peru verschlägt.

Paul King, Regisseur der ersten beiden Paddington-Filme, wird Teil 3 nicht inszenieren. Als Ersatz übernimmt Dougal Wilson, der bisher Musik-Videos und Werbeclips drehte. Paddington in Peru markiert sein Spielfilm-Debüt.

Auch die pelzige Hauptfigur selbst hat die Nachricht schon auf Twitter geteilt:

Ich muss Tante Lucy schreiben, um ihr die gute Nachricht zu überbringen

Ein Kinostart von Paddington 3 steht noch nicht fest. Die heißerwartete Fortsetzung dürfte aber irgendwann 2024 erscheinen.

