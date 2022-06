Endlich: Die wichtigste Fortsetzung seit Avatar 2 findet ihren Regisseur

Während wir gespannt dem Kinostart von Avatar 2: The Way of Water entgegenfiebern, gibt es ein Lebenszeichen von der nächsten wichtigen Fortsetzung, auf die wir seit Jahren warten.

Im Dezember ist es endlich so weit: Avatar 2: The Way of Water kommt in die Kinos. Der Sci-Fi-Film ist allerdings nicht die einzige Fortsetzung, auf die wir seit Jahren warten und fast den Glauben verloren haben, dass sie wirklich existiert. Auch der dritte Paddington-Film lässt uns seit einer halben Dekade nervös durch die Kinostartlisten blättern.

Erlösung bringt der Hollywood Reporter mit einem neuen Bericht: Paddington 3 hat offiziell grünes Licht und einen vielversprechenden Titel erhalten: Paddington in Peru. Darüber hinaus steht der Regisseur der Fortsetzung fest: Dougal Wilson übernimmt den Staffelstab von Paul King, der die ersten beiden Teile in Szene setzte.

Von Pandora nach Peru: Nach Avatar 2 kommt die sehnlichst erwartete Fortsetzung Paddington 3

Dass King nicht auf den Regiestuhl zurückkehren wird, deutete sich schon vor einiger Zeit an. Nicht zuletzt dreht er gerade das Willy Wonka-Prequel mit Timothée Chalamet. Sein Ersatz ist eine unerwartete Wahl: Wilson war bisher hauptsächlich als Musikvideo- und Werberegisseur unterwegs. Paddington in Peru wird sein erster Kinofilm.



Hier könnt ihr den Trailer zu Paddington 2 schauen:

Paddington 2 - Trailer (Deutsch) HD

Die Dreharbeiten zu Paddington in Peru starten 2023. Wie der Titel andeutet, ist neben London auch die Heimat des freundlichen Bären ein wichtiger Schauplatz der Fortsetzung. Bereits in den Vorgängern haben wir ein paar Einblicke in den Dschungel von Peru erhalten. Dieses Mal scheint sich ein Großteil des Films dort abzuspielen.

Wann startet Paddington 3 in den Kinos?

Der Kinostart von Paddington in Peru steht noch nicht fest. Die vorherigen Filme starteten jeweils im Dezember bzw. November. Es ist sehr wahrscheinlich dass Studiocanal und Heyday Films einen ähnlichen Start für Teil 3 anvisieren. Dementsprechend könnte Paddington in Peru Ende 2024 eintreffen.

