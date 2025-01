Jurassic Park-Fans entgeht seit 32 Jahren eine Szene, die Jurassic World 4 endlich nachholen soll

Nicht alle ikonischen Szenen aus dem Jurassic Park-Buch haben es in den Film geschafft. Eine soll in Jurassic World: Rebirth nun doch noch adaptiert werden.

Diesen Sommer kehren die Dinos mit Jurassic World 4: Die Wiedergeburt ins Kino zurück. Die Informationen zum Film sind aber noch rar gesät. Bekannt ist, dass Scarlett Johansson, Mahershala Ali und Jonathan Bailey sich diesmal als neue Hauptfiguren den gefräßigen Urzeitbiestern aussetzen werden – unter der Regie von Gareth Edwards (Godzilla, The Creator).

Eine Personalie verbindet den Film mit dem Ursprung der Reihe. Denn das Drehbuch verfasste David Koepp, der bereits für die Adaption von Jurassic Park 1993 verantwortlich war. Das soll nicht die einzige Verbindung sein.

Das verrät David Koepp über die Szene in Jurassic World 4: Die Wiedergeburt

David Koepp hat beim Filmfestival in Sundance kürzlich seinen neuen Film Presence vorgestellt, der von Steven Soderbergh mit einem Mini-Budget inszeniert wurde. Dabei wurde er vom Branchenmagazin Variety auch nach dem Dinosaurier-Blockbuster gefragt.

Zu seiner Beteiligung beim neusten Film sei es ganz einfach gekommen: Produzent Steven Spielberg habe ihn nach Ideen gefragt und David Koepps Antwort überzeugte. Doch im Gegensatz zu Jurassic Park und Vergessene Welt steht Koepp diesmal keine Buchvorlage von Jurassic-Erfinder Michael Crichton zur Verfügung. Koepp beschrieb seine Herangehensweise deshalb so:

Ich habe die beiden Romane noch einmal gelesen, um wieder in diesen Modus zu kommen. Wir haben einige Dinge aus ihnen übernommen. Es gab eine Sequenz aus dem ersten Roman, die wir schon immer im Originalfilm haben wollten, für die wir aber keinen Platz hatten. Wir dachten uns: 'Hey, das können wir jetzt verwenden.' Aber sich 30 Jahre später wieder in diese Gedankenwelt zu versetzen – macht das immer noch Spaß? Und die Antwort lautet: Ja, das macht es wirklich noch. Dinosaurier sind immer noch lustig.

Wie bei jeder Romanadaption schaffte es damals nicht jede Seite in den fertigen Film. Aber welche Szene aus dem Jurassic Park-Buch (deutscher Titel: Dino Park) wird nun nach über 30 Jahren den Weg ins Kino finden?

Fans haben bereits eine Idee, um welche Szene es sich handelt

Ganz oben auf der Liste möglicher Kandidaten steht eine Szene aus dem Originalbuch, in der Paläontologe Alan Grant (im Film Sam Neill) mit den Kindern auf einem Fluss entlangfährt und von Dinosauriern angegriffen wird, darunter einem T. rex. David Koepp empfand die Szene damals als redundant (und teuer), wie er in The Making of Jurassic Park verriet, sodass sie gestrichen wurde. Concept-Art zur Rafting-Szene wabert noch durchs Netz:

Eine Variation der Szene gab es bereits mit einem Spinosaurus in Jurassic Park III, aber es gibt genügend Unterschiede und über 20 Jahre Abstand, um sich erneut heranzuwagen. Die Rafting-Szene ließe sich hinsichtlich der Handlung wohl recht einfach für den Film adaptieren, da sie nicht von speziellen Figuren oder Kontexten abhängig ist. Auf den entsprechenden Fan-Seiten wird deshalb schon debattiert, ob es sich vielleicht um die Rafting-Szene handelt.

Es könnten auch ganz andere Momente aus dem Buch gemeint sein, das sich in einigen Details von Steven Spielbergs Film unterscheidet. Das betrifft Todesszenen, die im Buch zum Teil wesentlich gruseliger sind als im Film, aber auch andere Dino-Angriffe.

Um welche Szene es sich handelt, bleibt erstmal unserer Spekulation überlassen. Jurassic World: Die Wiedergeburt startet am 2. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Einen Trailer könnte es bereits zum Super Bowl im Februar geben.