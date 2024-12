Jurassic World 4: So geht die Geschichte der Dino-Reihe mit Scarlett Johansson weiter

Nach der Free-TV-Premiere von Jurassic World 3 stellt sich die Frage, wie die einst von Steven Spielberg ins Leben gerufene Dino-Reihe weitergeht. Teil 4 startet schon nächstes Jahr.

Als Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter ins Kino kam, wurde der Film als großes Finale der Dino-Reihe angekündigt. Alle Hauptfiguren schlossen sich für ein letztes Abenteuer zusammen. Allzu final war dieser Abschluss allerdings nicht. Denn Anfang des Jahres wurde ein weiterer Teil angekündigt: Jurassic World 4: Die Wiedergeburt.

Die Handlung von Jurassic World 4 ist bereits bekannt – und Scarlett Johansson spielt die Hauptrolle

Mit einer direkten Fortsetzung haben wir es bei Jurassic World 4 nicht zu tun. Vielmehr verhält sich der Film so wie die Jurassic World-Trilogie zur Jurassic Park-Trilogie. Das bedeutet: Die Kontinuität der vorherigen Filme wird beibehalten, aber der Fokus verlagert sich auf neue Figuren, die ihr eigenes Abenteuer im Dinopark erleben.

Konkret setzt die Handlung von Jurassic World 4 fünf Jahre nach dem den Ereignissen von Teil 3 ein und stellt uns Zora Bennett (Scarlett Johansson) vor. Die Expertin für Top-Secret-Operationen soll eine Gruppe anführen, um die wertvolle DNA von Dinosauriern zu sichern. Denn die sind einmal mehr vom Aussterben bedroht.

Grund dafür ist das Ökosystem der Erde, das sich in den vergangenen Millionen Jahren gewaltig verändert hat. Die Urzeitmonster hatten keine Chance, sich auf natürliche Weise an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Bennett und ihr Team sollen so viel Erbgut wie möglich sichern, um ein wundersames Heilungsmittel zu erstellen.

Mit einem Blick auf die bisherigen Filme der Reihe dürfte es nicht lange dauern, bis sich mächtige Parteien aus dem Hintergrund hervortun, denen es vor allem um eine Sache geht: Profit. Nicht zuletzt wurde Jurassic World 4 von David Koepp geschrieben, der auch für die Drehbücher der ersten beiden Jurassic Park-Filme verantwortlich war.

Steven Spielberg kehrt allerdings nicht auf den Regiestuhl zurück. Der ist aktuell mit einem neuen Sci-Fi-Film beschäftigt, der ebenfalls auf einem Skript von Koepp basiert und 2026 ins Kino kommt. Auch von den anderen bisherigen Jurassic-Regisseuren (Joe Johnston, Colin Trevorrow und J.A. Bayona) ist bei Teil 4 niemand am Start.

Stattdessen dürfen wir Gareth Edwards als neuen Filmemacher im Jurassic-Universum willkommen heißen. Edwards hat bereits eines der legendärsten Filmmonster überhaupt ins Kino gebracht: Godzilla (2014). Darüber hinaus inszenierte die herausragenden Blockbuster Rogue One: A Star Wars Story (2016) und The Creator (2023).

Wann startet Jurassic World 4: Die Wiedergeburt im Kino?

Die Dreharbeiten zu Jurassic World 4 sind bereits abgeschlossen. Aktuell befindet sich der Film in der Postproduktion. Damit sollte er pünktlich zum festgelegten Kinostart am 2. Juli 2024 fertig sein. Neben Scarlett Johansson gehören Mahershala Ali (Moonlight), Jonathan Bailey (Wicked) und Rupert Friend (Asteroid City) zum Cast.