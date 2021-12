Jurassic World 3: Dieser neue Dino ist anscheinend zu doof, um Türen zu öffnen

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter wartet mit neuen Dinos auf, darunter ein besonders gefräßiger Raptor. Aber erwartet keinen allzu hohen IQ von dem Biest.

Der Trailer für Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter rückt immer näher, das deutet zumindest die wachsende Anzahl von neuen Bildern aus dem Film an. Zu sehen gab es einen der bizarrsten Dinos der Reihe (oder zumindest seine Klauen), einen Parasaurolophus (siehe weiter unten) und einen neuen Raptor, der seinen Jurassic-Einstand gibt.

Darüber hinaus gibt es noch Infos zu zwei weiteren neuen Dinosauriern, aber fangen wir beim Raptor an...

Der neue Raptor in Jurassic World 3 will an Chris Pratt herumknabbern

Was zuerst aussieht wie Chris Pratts Bewerbung als James Bond ist ein neues Bild aus Jurassic World: Ein neues Zeitalter. Pratts Owen Grady rast darin durch die Straßen von Malta, als sei Daniel Craig persönlich hinter ihm her. Wir sehen allerdings, wer wirklich für die zweirädrige Flucht verantwortlich ist: Ein freigelassener Dino, den wir in der Reihe bisher noch nicht bewundern konnten.

© Universal Chris Pratt auf der Flucht vor einem neuen Raptor

Der Atrociraptor: Was ist das für ein Dino?

Chris Pratt wird in der Szene von einem sogenannten Atrociraptor verfolgt. Der ist weniger für sein touristisches Interesse an Mittelmeer-Inseln bekannt als vielmehr für seinen Appetit. In der neuen Ausgabe von Empire beschreibt Regisseur und Co-Autor Colin Trevorrow den gefräßigen Neuling so:

Wo der Velociraptor eher ein listiger Jäger ist, verhalten sich Atrociraptoren ein bisschen stumpfsinniger.

Der Atrociraptor ist also vermutlich zu doof, um Türen zu öffnen. Während der Velociraptor noch den Knauf streichelt, hat der Atrociraptor die Tür schon niedergetrampelt.

Und weiter:

Diese Viecher jagen dich. Und in diesem besonderen Moment haben sie seinen Geruch aufgenommen und sie werden nicht aufhören, bis er tot ist. Sie sind ziemlich brutal. Sie sind ziemlich grausam.

Hier ein paar Fakten zum Atrociraptor:

Er lebte in der späten Kreidezeit (vor 70 Millionen Jahren)

Seine Brutalität steckt schon im Namen, denn das lateinische Wort "atrox" bedeutet so viel wie "schrecklich", "wild" oder "wütend".

Jeder seiner rund 58 Zähne sehnt sich nach einer Kostprobe von Chris Pratt.

Leider lässt eine nähere Wikipedia-Recherche über den Dino Wehmut aufkommen. Der bereits veröffentlichte Jurassic World-Prolog (nicht Teil des Films!) hat uns nämlich mit gefiederten Dinosauriern verwöhnt, in Jurassic World 3 werden wir diese aber wohl nicht sehen.

Wer braucht schon Hirn, wenn man so aussieht?

© FunkMonk (CC BY-SA 3.0) Illustration des Atrociraptor marshalli

Wie der Atrociraptor nach Malta kommt, bleibt jedenfalls unserer Fantasie überlassen. Naheliegend ist, dass er bei der Versteigerung am Ende von Jurassic World: Das gefallene Königreich auf die Insel verkauft wurde, dort aber ausriss.

Zwei weitere neue Dinosaurier in Jurassic World 3

Der Fleischfresser ist nicht der einzige neue Raptor, der seine Jurassic-Premiere in Ein neues Zeitalter feiert. Bei Empire verriet Colin Trevorrow auch den Auftritt eines Pyroraptors und eines Moros intrepidus.

Der Pyroraptor, der vor 70 Millionen Jahren in der heutigen Provence jagte, hatte wie die Velociraptoren, die wir aus den Filmen kennen, große Klauen an den Füßen, trug Federn und ging einem Menschen vermutlich bis zum Knie.



Jurassic World 5 Movie Collection Zu Amazon Deal

Einer der Lieblinge von Trevorrow ist der Moros intrepidus. Der Dino macht "im Film nicht viel, aber jedes Mal, wenn er auftaucht, find ich ihn toll", so der Regisseur. Er gehört zu den Tyrannosauroiden und zog vor etwa 90 Millionen Jahren durch das heutige Utah.

Weiteres Bild aus dem Dino-Blockbuster zeigt Parasaurolophus-Rückkehr

Neben T. rex und Velociraptoren wird sich auch der Parasaurolophus die Ehre geben. Der Pflanzenfresser bewies bereits in vier Filmen der Jurassic-Reihe sein Schauspieltalent, zuletzt in Jurassic World.

Auf dem neuen Bild, dass bei Entertainment Weekly veröffentlicht wurde, tummelt er sich im Schnee neben Chris Pratt, der die klassische Chris-Pratt-in-Jurassic-World-Pose einnimmt: beschwörend und beruhigend, als stünde er wie Harry Potter vor einem Hippogreif.



Als Bonus veröffentliche Trevorrow ein detaillierte Nahaufnahme des Dinos:

Wann kommt Jurassic World 3 im Kino?

Ob Chris Pratt dem Atrociraptor zum Opfer fällt, erfahren wir am 9. Juni 2022. Dann kommt Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter ins Kino.



An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

