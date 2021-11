Jurassic World 3: Die ersten 5 Minuten sind schon gigantischer als die letzten beiden Filme

Die Eröffnungssequenz von Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter wurde endlich in ganzer Länge veröffentlicht. Es sind fünf der atemberaubendsten Minuten der gesamten Reihe.

In ausgewählten IMAX-Vorstellungen war er bereits zu sehen. Jetzt hat er es endlich offiziell ins Internet geschafft: der Prolog zu Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter. Die ersten fünf Minuten des dritten Teils der neuen Trilogie entführen 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit und zeigen uns prächtige Dino-Aufnahmen.

Es wird kein Wort gesprochen. Stattdessen dominieren erhabene Landschaften und die eindrucksvollen Kreaturen, die sich durch diese bewegen. Ein bisschen fühlt sich das so an wie der The Tree of Life unter den Jurassic Park-Filmen. Diese fünf Minuten sind das Gigantischste, was die neuen Filme bisher hervorgebracht haben.

Hier könnt ihr den Prolog zu Jurassic Word 3 schauen:

Jurassic World 3: Dominion - Prolog (English) HD

Für Gänsehaut sorgt außerdem der Sprung in die Gegenwart. Am Ende des Prologs sehen wir die verheerenden Folgen der Ereignisse aus Jurassic World 2: Das gefallene Königreich. Ein T.rex wütet im Freiluftkino, während ein kleiner Junge im Angesicht der durch den Projektor aus der Dunkelheit geschälten Silhouette erstarrt.

Die Szene ziert ebenfalls das frisch veröffentlichte Poster:

© Universal Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter

Regisseur Colin Trevorrow bewegt sich in diesen aufregenden Sekunden ganz im Geist von Steven Spielberg, der die ersten zwei Jurassic Park-Filme inszenierte. Der neue Teil bringt den ursprünglichen Cast der Reihe zurück: Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum, der bereits in Jurassic World 2 einen kleinen Auftritt absolvierte.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter startet am 9. Juni 2022 im Kino.

