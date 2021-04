Justice League-Fieslinge waren gestern: Zack Snyders neues Zombie-Monster lässt die Fans sabbern

Auf seine Justice League-Version lässt Zack Snyder die Zombie-Action Army of the Dead auf Netflix folgen. Ein Monster aus dem neuen Trailer begeistert die Fans schon jetzt.

Zack Snyder lässt nichts anbrennen. Kaum ist seine bombastische Version des DC-Spektakels Justice League veröffentlicht, haut er für Netflix bereits den nächsten Kracher raus.

In der Zombie-Action Army of the Dead will ein skurriles Team um Dave Bautista und Matthias Schweighöfer ein Casino ausräumen - und stößt dabei auf eine Zombie-Armee. Darunter findet sich auch ein ganz besonders groteskes Monster, das Fans im neuen Trailer schon hellauf begeistert hat.

Schaut hier den neuen Trailer zu Zack Snyders Army of the Dead

Army of the Dead - Trailer 2 (English) HD

Ab etwa Minute 02:25 könnt hier Zack Snyders neues Haustier bewundern: Ein fruchteinflößender, einäugiger Zombie-Tiger, der das Helden-Team plötzlich auf der Straße überfällt. "Es ist ein gottverdammter Zombie-Tiger", so folgt auch gleich der Kommentar, "das geht jetzt wirklich zu weit."

Und tatsächlich sucht die untote Raubkatze in der Zombie-Geschichte ihresgleichen. Aber eigentlich brauchen sich die Protagonisten auch nicht zu wundern - schließlich befinden sie sich in Las Vegas.

Zack Snyders Zombie-Vieh ist ein untotes Las Vegas-Wahrzeichen

Denn der weiße Tiger gehört zur weltbekannten Spieler-Stadt wie der Bellagio-Brunnen oder das Caesar's Palace-Casino. Das liegt an den Zaubershows des Künstler-Duos Siegfried & Roy, in denen über Jahrzehnte hinweg weiße Tiger und Löwen eingesetzt wurden.

Da sich offenbar die gesamte Glücksspiel-Metropole im Verwesungszustand befindet, muss neben einem Zombie-Elvis eben auch ein Zombie-Tiger die Straßen unsicher machen. Und verkörpert damit eine kleine untote Revolution.

© Netflix Zack Snyders neues Haustier: Ein Zombie-Tiger namens Valentine

Schließlich passiert es nicht alle Tage, dass Horror-Fans ein solcher Leckerbissen an untotem Getier vorgesetzt wird. Untote Hunde oder Vögel sind von Resident: Evil über 28 Days Later zu The Walking Dead keine Seltenheit, aber ein weißer Tiger? Die Fans reagieren mit einem begeisterten Echo.

Zack Snyders Zombie-Tiger läuft Justice League-Bösewichten den Rang ab

Die Raubkatze, die Snyder nebenbei auf den passenden Namen "Valentine" getauft hat, findet auf Twitter jede Menge Zuspruch:

"Valentine, der Zombie-Tiger! ICH LIEBE IHN", offenbart sich ein Nutzer etwa. Anderswo kommentiert man den Trailer mit "Ihr hattet mich schon bei Zombie-Tiger". Die frisch entflammte Liebe zum verwesenden Zottelvieh scheint bisweilen sogar die zu gewissen Justice League-Fieslingen zu übertreffen.

"10 Punkte von 10, für den Zombie Tiger gebe ich Steppenwolfs Hintern den Laufpass", erklärt hier nämlich ein Fan. Harte Worte für den Justice League-Antagonisten, der sich die Fan-Zuneigung immerhin mit der Unterwerfung unzähliger Welten erkaufen musste, anstatt einfach nur zum Zombie zu werden.

Wann kommt Army of the Dead zu Netflix?

Nach #ReleaseTheSnyderCut und #RestoreTheSnyderVerse zeigt die Tiger-Reaktion einmal mehr, wie sehr Twitter-Fans auf Zack Snyders Wahnsinn abfahren. Je mehr, desto besser. Die Vorfreude auf den Netflix-Start von Army of the Dead am 21. Mai 2021 brodelt fröhlich vor sich hin.

