Karoline Herfurths Einfach mal was Schönes ist die perfekte Kinokomödie, hat aber ein großes Problem: Männer

Mit Einfach mal was Schönes läuft jetzt einer der unterhaltsamsten deutschen Filme 2022 im Kino. Karoline Herfurths neueste Komödie wäre mit ein bisschen weniger Liebe aber noch besser.

Schauspiel, Drehbuch, Regie – Karoline Herfurth ist ein Multitalent und damit auch noch verdammt erfolgreich. Anfang 2022 sahen 2 Millionen Menschen ihre gesellschaftskritische Komödie Wunderschön, seit heute läuft mit Einfach mal was Schönes ihr nächster Film in den Kinos.

Einfach mal was Schönes ist witzig, menschlich, berührt und tut manchmal sogar richtig weh. Genussvoll arbeitet sich der Film an den Klischees ab, aus denen andere Liebesfilme mal mehr, mal weniger offensichtlich zusammengetackert sind. Umso bedauernswerter ist, dass die größte und einzige Schwäche des Films dann ausgerechnet in dem liegt, was die ungewöhnliche Romcom eigentlich unterlaufen zu wollen scheint: der zentralen Liebesgeschichte.

Einfach mal was Schönes ist eine Familienkatastrophe zwischen Blut, Alkohol und Liebe, die wehtut

Einfach mal was Schönes beginnt mit einer Abtreibung. Karla (Karoline Herfurth) ist schwanger, ihr Freund sieht sich trotz dreijähriger Beziehung allerdings noch nicht bereit für den nächsten Schritt und so verabschiedet sich die frustrierte Radiomoderatorin (vorläufig) von ihrem Kinderwunsch, nur um dann anschließend von ihrem untreuen Partner verlassen zu werden. Doch statt von ihrer Familie aufgefangen zu werden, stellt die sie vor ganz neue Probleme.

Karlas ältere Schwester Jule (Nora Tschirner) scheint mit Kindern, Mann und Job frustriert, die jüngste Schwester Johanna (Milena Tscharntke) versucht krampfhaft, mit ihrer Profi-Fußballer-Verlobten die perfekte Beziehung zu führen. Und seit Vater Robert (Herbert Knaup) Mutter Marion (Ulrike Kriener) für eine andere verlassen hat, trinkt die sich mit Hochprozentigem in die falsche Gewissheit, gar niemanden zu brauchen. Karla entscheidet schließlich, via Samenspende ganz allein ein Kind zu bekommen. Unterstützt wird sie dabei nur von ihrer besten Freundin Senay (Jasmin Shakeri).

Liebe, Schmerz und Witz gibt es auch in Karoline Herfurths Film Wunderschön:

Wunderschön - Trailer (Deutsch) HD

Wie in ihren anderen Kinofilmen zuvor schafft es Karoline Herfurth zusammen mit den weiteren Drehbuchautor:innen Monika Fäßler und Tim Hebborn, sympathische, weil so unperfekte Frauencharaktere auf die Leinwand zu bringen, die sich auch in den überdrehtesten Situationen noch echt anfühlen.

Einfach mal was Schönes ist immer dann am stärksten, wenn sich die Schwestern gemeinsam auf der Toilette einsperren und trotz aller Meinungsverschiedenheiten versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen. Den perfekten Spagat zwischen schreiend komisch und wirklich tragisch schafft allerdings Ulrike Kriener. Würde Netflix verkünden, der rachsüchtigen Mutter eine eigene Serie zu widmen – ich wäre schon jetzt der größte Fan.

Am Ende des Tages ist Einfach mal was Schönes aber leider eine romantische Komödie und was braucht es deswegen? Richtig, eine Liebesgeschichte. Mit einem Mann.

Karoline Herfurth spielt eine verzweifelte Single-Frau Ende 30 – die schließlich ihren todlangweiligen Traummann finden muss

© Warner Bros. Pictures Germany Karla und Ole lernen sich – natürlich – bei einer Hochzeit kennen

Ausgerechnet bei der Hochzeit ihres Vaters lernt Karla einen Mann kennen, der ihr einfach nicht mehr aus dem Kopf geht: Ole (Aaron Altaras). Ole ist Krankenpfleger, sehr attraktiv und hört während der Schicht Karlas Radiosendung. Außerdem ist er witzig, bringt Kaffee ans Bett und hat überhaupt gar kein Problem damit, dass sie rund 10 Jahre älter ist als er. Er schenkt ihr fürs Kinodate sogar ironisch ein riesiges Kissen, damit sie sich im Kinosessel nicht verspannt! Der perfekte Mann, quasi. Und damit die mit Abstand langweiligste Figur im ganzen Film.

Vielleicht ist Ole bewusst als Abziehbild eines Prince Charming angelegt: Als größtenteils eigenschaftslose Person, die nur existiert, um die Charakterentwicklung der Protagonistin zu spiegeln und ihr vor Augen zu halten, was sie wirklich will – und sich noch eingestehen will. Vielleicht ist er ein Vehikel, um klassische Romcom-Klischees zu unterlaufen, laut denen die große Liebesgeschichte alle anderen Aspekte des Lebens verblassen lässt. Denn wenn Einfach mal was Schönes etwas zeigt, dann wie trivial Partnerschaften und damit verbundene Befindlichkeiten im Angesicht von Fehlgeburten, Alkoholismus und Trauma sein können.

Wenn dem so ist, kann ich das als bewusste erzählerische Entscheidung nachvollziehen. Trotzdem ändert es nichts daran, dass jeder vermeintlich emotionale Romcom-Moment in mir persönlich den Wunsch weckt, lieber eine weitere Szene zwischen Karla und ihren Schwestern sehen zu dürfen, einen weiteren Schlichtungsversuch zwischen der gesamten Familie, der komplett eskaliert. Der Cast ist so stark, die Dynamiken sind in dieser liebenswert dysfunktionalen Familie so interessant – warum kann das nicht reichen? Warum Ole?

Karoline Herfurth hat bereits mehrfach bewiesen, dass sie die Meisterin der deutschen Mainstream-Romcom ist. Bei Einfach mal was Schönes hätte sie das "Rom" ruhig streichen dürfen.

Tipps fürs Heimkino: Die 10 besten Filme, die noch 2022 zu Netflix und Co. kommen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir sprechen unter anderem über Guillermo del Toros Pinocchio, der den bekannten Klassiker um die sprechende Holzpuppe zu düsterem neuen Leben erwecken soll. Außerdem geht es um Emancipation, der Will Smiths erste große Rolle seit dem Oscar-Desaster 2022 wird. Für Unterhaltung ist garantiert mit Daniel Craig in Glass Onion: A Knives Out Mystery gesorgt, während wir den Horror-Hype Barbarian schon jetzt unbedingt empfehlen.



Wie hat euch Einfach mal was Schönes gefallen?