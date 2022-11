Chris Evans ist Sexiest Man Alive und Jeremy Renners Reaktion aus dem Avengers-Chat ist zu versaut für die Welt

Chris Evans' Avengers-Kollegen haben auf seine Wahl zum Sexiest Man Alive reagiert. Jeremy Renners Kommentar ist zu unanständig für unsere Ohren.

Captain America Chris Evans ist dank dem People Magazine jetzt der "Sexiest Man Alive". Es hat nicht lange gedauert, bis ihn seine ehemaligen Avengers-Kollegen wie Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. und Jeremy Renner dafür durch den Kakao gezogen haben.

Jeremy Renners Reaktion auf sexy Chris Evans darf nicht wiederholt werden

Das offenbarte jetzt Chris Hemsworth bei Jimmy Kimmel Live.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben eine Avengers-Chatgruppe [und sprachen über den Sexiest Man-Alive-Gewinn. Schnell fragten wir uns: "Was machst du denn da mit deinen Händen?" [Robert Downey Jr.] meinte, er werde festgenommen. "Schickes Verbrecherfoto", sagte ich. Und Jeremy Renner äußerte dann ein paar Dinge, die wir hier nicht wiederholen können.

Ganz offensichtlich ist der Hawkeye-Darsteller also der böse Bube in der Gruppe. Der Avengers-Gruppenchat besteht bereits seit mehreren Jahren und dient den Stars offenbar dazu, trotz Ableben oder Ruhestand ihrer Figuren mit ihren Marvel-Mitstreitern in Kontakt zu bleiben.

Kehrt Chris Evans bald wieder ins MCU zurück?

Gerade zuletzt gab es allerdings immer mal wieder Gerüchte, dass Evans seine Captain America-Rolle noch nicht ganz an den Nagel gehängt hätte. Deadpool 3 könnte ihn beispielsweise zurückbringen.

Von She-Hulk bis WandaVision: Alle 9 MCU-Serien bei Disney+ im Ranking

Innerhalb von nicht einmal 2 Jahren sind 9 Marvel-Serien bei Disney+ gestartet. WandaVision machte 2021 den Anfang und begründete die neue Generation der MCU-Serien. Sie sind enger mit den Filmen verzahnt und beinhalten häufig bekannte MCU-Figuren- und Stars. Wir schauen kritisch zurück auf diese Phase zurück und ranken die Serien von unnötig bis unverzichtbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schafft es Loki auf den ersten Platz? Oder doch die gefeierte erste MCU-Serie bei Disney+, WandaVision? Und mit welcher MCU-Serie konnten wir gar nichts anfangen? Am Ende des Podcast blicken wir kurz in die Zukunft, wenn Serie wie Secret Invasion mit Emilia Clarke erscheinen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von der Reaktion des Avengers-Chats?