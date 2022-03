Katastrophen-Action heute im TV: Richtig dreiste Dwayne Johnson-Trash-Kopie, erbärmlicher geht es nicht

Die dreisten The Asylum-Film-Kopien haben ihren eigenen Unterhaltungsfaktor. Heute aber läuft im TV eine freche Dwayne Johnson-Kopie, die vor allem eines ist: grauenhaft.

Schlechte Nachrichten für Dwayne Johnson-Fans. Nein, wir sprechen nicht von der Verschiebung seines heiß ersehnten DC-Auftritts als Black Adam. Sondern von einer dreisten Kopie seines Action-Krachers San Andreas, die heute im TV läuft: San Andreas Quake - Los Angeles am Abgrund ist mehr Action-Katastrophe als Katastrophen-Action.

Heute im TV: Dwayne Johnson würde während San Andreas Quake Action-Tränen vergießen

Beide Filme folgen in Grundzügen derselben Handlung: Schematische Heldenperson (Johnson/Jhey Castles) muss inmitten eines Monster-Bebens in San Francisco ihre geliebten Familienmitglieder retten.

Doch wo schon die Vorlage in Sachen Figuren und Plot manchmal "strukturell schwach" war (via Rotten Tomatoes ), kollabiert San Andreas Quake vom ersten Moment an völlig. Die Story stammt nicht aus dem Lehrbuch, sondern eher von einer Lehrbuch-Kritzelei. Der Look des Films ist eine Mischung aus Heimvideo und grauer Starr. Und die Schauspieler scheinen das Drehbuch nur einmal gesehen zu haben. Während des Drehs. Auf einem Teleprompter.

Vielleicht ist es zu gehässig, so mit dem Film ins Gericht zu gehen. Wer The Asylum kennt, weiß schließlich, was ihn oder sie erwartet: Die Produktionsfirma hat sich auf billige Kopien populärer Filme ("Mockbuster") spezialisiert, etwa Sherlock Holmes oder Transmorphers: Fall of Man.

Die Asylum-Palette steht und fällt allerdings auch mit ihrem Trash-Enthusiasmus: Während einige Filme grandios unterhaltsame B-Kopien ihrer Vorbilder sind, handelt es sich bei anderen nur um lustlose Abziehbilder: Perfide Geldmacherei an Leuten, die bei bei der Blu-ray- oder Streaming-Auswahl nicht allzu genau hinsehen. Kaffeefahrten fürs Heimkino, gewissermaßen. Und in diese Kategorie fällt auch San Andreas Quake. Selbst The Rock würde weinen.

Heute um 20.15 Uhr läuft San Andreas Quake - Los Angeles am Abgrund bei Tele 5.

