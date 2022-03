Herbe Sci-Fi-Enttäuschung: Moonfall ist ein brutaler Flop an den Kinokassen

Katastrophen-Fan Roland Emmerich brachte mit Moonfall einen teuren Sci-Fi-Kracher in die Kinos. Leider entwickelt er sich an den Kassen zu einem krachenden Flop.

Roland Emmerichs Moonfall war nicht nur ein visueller Kracher, sondern auch ein immenses Risiko: An dem Sci-Fi-Film hing nicht weniger als das Schicksal eines ganzen Genres. Doch leider floppt der Film an den weltweiten Kinokassen bisher auf eine geradezu historische Weise.

Gigantischer Sci-Fi-Flop: Roland Emmerichs Moonfall geht an den Kassen unter

Das berichtet Slashfilm , die sich dabei auf Zahlen von Box Office Mojo berufen. Demnach hat Moonfall bei einem üppigen Budget von 140 Millionen Dollar bisher weltweit nur 39,2 Millionen eingespielt. Laut Bericht könnte das für die Produzenten nach Einrechnung anderer Kosten einen immensen Verlust von 100 bis 195 Millionen Dollar bedeuten.

Damit befindet er sich in den historischen Gefilden von Flops wie Milo und Mars, der 2011 bei 150 Millionen Budget etwa dieselbe Summe einspielte (via Box Office Mojo ). Und obgleich Moonfall noch immer im Kino läuft, scheint es in seiner bereits 4. Woche seit US-Start unmöglich, das gewaltige finanzielle Loch wieder zu stopfen.

Welche Folgen hat Roland Emmerichs gewaltiger Sci-Fi-Flop Moonfall?

Die Konsequenzen aus der Kinokassen-Enttäuschung sind darüber hinaus schwer abzusehen. Moonfall wurde bereits mehrheitlich aus Geldern unabhängiger Investoren finanziert. Auch die dürften nun vom Katastrophen-Film Emmerichscher Kostenordnung erst einmal genug haben.

Was denkt ihr über den Moonfall-Flop?