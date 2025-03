Kaum jemand kennt das Stranger Things-Prequel, dabei lüftet es Elfs größtes Geheimnis: Das ist ihr wahrer Vater

Seit Jahren warten Stranger Things-Fans auf eine bestimmte Enthüllung in Elfs Leben. Doch ein unbekanntes Prequel liefert die schockierende Antwort.

Während Stranger Things-Fans sich noch den Kopf über Elfs Vergangenheit zerbrechen, hat ein nahezu unbekannter Roman eine der dringendsten Fragen bereits vor Jahren beantwortet: Wer Elfs Vater ist – und ob sie ihn je kennenlernen wird.

Stranger Things-Prequel enthüllt Identität von Elfs Vater

Wie Movie Web erst November 2024 enthüllte, dürfte die finale Stranger Things-Staffel nicht nur den Abschluss der beliebten Sci-Fi-Horror-Serie um die übersinnlich begabte Elf (Millie Bobby Brown) bringen. In Staffel 5 könnten wir eventuell einem dunklen Familiengeheimnis auf die Spur kommen.

Elf, bekannt als die verletzliche, aber unglaublich starke Heldin aus Stranger Things, hat nicht nur mit Superkräften, sondern auch einer tragische Vorgeschichte zu kämpfen. Während wir in Staffel 2 mehr über ihre Mutter Terry Ives erfahren, wurde nichts über ihren Vater verraten.

Dabei existiert bereits seit geraumer Zeit eine von Penguin Random House veröffentlichte Romanserie, die das Stranger Things-Universum um eine spannende Vorgeschichte erweitert. In dem 2019 erschienenen Band Suspicious Minds von Gwenda Bond wird offengelegt, wer Elfs Vater ist.

Mehr:

Stranger Things-Prequel könnte auch Staffel 5 beeinflussen

Es handelt sich um den Vietnam-Soldaten Andrew Rich, der mit Elfs Mutter liiert war – und anscheinend ums Leben kommt, noch bevor Elf geboren wird. Eine reale Begegnung zwischen Vater und Tochter ist somit ausgeschlossen. Für Fans bleibt die Hoffnung, dass wir ihn zumindest in Form einer Rückblende erleben werden.

Inwiefern sich Staffel 5 an Gwenda Bonds Vorlage orientieren wird, bleibt abzuwarten. Diese bietet aber Stoff für explosive Dramen: Denn das Prequel verdeutlicht, dass Andrew Richs Tod kein Unfall war, sondern von einer bekannten Figur in Elfs Leben absichtlich herbeigeführt wurde. Ein spannender Ausblick in die finale Stranger Things-Staffel.