Der erste Stranger Things-Ableger feiert Mega-Erfolg – und geht noch vor Staffel 5 weiter

Die Welt von Stranger Things wurde Ende 2023 durch das Theaterstück The First Shadow in London erweitert. Nun wird das Stück am Broadway seine Premiere feiern.

Bevor Stranger Things im späteren Verlauf dieses Jahres mit der finalen 5. Staffel auf Netflix zu Ende geht, dürfen sich Fans jetzt schon auf eine etwas andere Erweiterung der Serie freuen. Das Theaterstück The First Shadow, das im Dezember 2023 am Londoner West End seine Premiere feierte, wird noch im April sein Debüt am Broadway geben.

Stranger Things-Theaterstück The First Shadow kommt zum Broadway

Der Start für das Stranger Things-Theaterstück The First Shadow am Broadway in New York City wurde von Netflix selbst für den 22. April 2025 bestätigt. Erste Performances sollen bereits am 28. März 2025 stattfinden. Dort soll das Stück bis auf Weiteres laufen, nachdem es bereits über mehrere Monate am Londoner West End zu sehen war.

Schaut hier die Ankündigung für die Broadway-Adaption von The Last Shadow:

Während es sich bei den britischen und US-amerikanischen Produktionen um das gleiche Stück handelt, sollen sich einzelne Details jedoch unterscheiden. Fans spekulieren aktuell darauf, dass das US-Stück neue Hinweise beinhalten könnte, die für das Staffel 5-Finale auf Netflix wichtig werden. Bestätigt wurde dies bisher jedoch nicht.

Stranger Things: The First Shadow erzählt die Vorgeschichte der Netflix-Serie

The First Shadow setzt im Jahr 1959 an und erzählt die Vorgeschichte des Netflix-Hits, die die Verbindung zwischen der Kleinstadt Hawkins und dem Upside Down näher ergründet. Als der junge Henry Creel mit seiner Familie in Hawkins ankommt, muss er feststellen, dass ein Neuanfang nicht so einfach ist, wie gedacht. Denn die Schatten der Vergangenheit, drohen die Gegenwart zu überfallen. Währenddessen stellen sich Jim Hopper, Joyce Maldanado und Bob Newby alltäglichen Herausforderungen.

Das Theaterstück feierte am 14. Dezember 2023 seine Premiere am Londoner West End und wurde von Publikum und Kritik weitgehend wohlwollend aufgenommen. Das Stück wurde für zahlreiche Preise nominiert und konnte unter anderem den WhatsOnStageAward als Best New Play sowie den Laurence Olivier Award als Best Entertainment or Comedy Play gewinnen.

Louis McCarntey, der bereits am Londoner West End in die Rolle des jungen Henry Creel schlüpfte, wird diesen auch auf der Bühne am Broadway verkörpern. Darüber hinaus werden unter anderem Alison Jaye als Joyce Maldanado und Burke Swanson als Jim Hopper in New York zu sehen sein.

Mehr zu Stranger Things:

Wann kommt Stranger Things Staffel 5?

Die 5. Staffel von Stranger Things soll noch dieses Jahr auf Netflix eintreffen, wie ein erster Teaser bereits verraten hat. Die finale letzte Staffel soll acht Episoden umfassen, die sich laut Maya Hawke jeweils wie eigene Filme anfühlen.