Kaum jemand kennt diese One Piece-Folge: Jetzt gibt es sie für nur 3 Monate (!) auf YouTube

Eine kaum bekannte One Piece-Folge erzählt die Vorgeschichte des Kult-Anime. Die 18-minütige Episode gibt es jetzt für kurze Zeit bei YouTube.

One Piece-Vorgeschichte zeigt Piratenkrieg auf YouTube – aber nur für 3 Monate

One Piece -Anime durchzuschauen dauert über 400 Stunden, die One Piece-Vorgeschichte dagegen nur 18 Minuten.die etwa 25 Jahre vor Beginn der Hauptstory angesiedelt ist und einige alte Bekannte aus dem animierten Abenteuer enthält.

One Piece Episode 0 ist als Rückblende aus einem Kampf im Film One Piece: Strong World gestaltet. Dort erinnert sich Piratenfiesling Shiki (deutsche Stimme: Ekkehardt Belle) an die Zeit vor dem Goldenen Zeitalter der Piraten, als er gegen Ruffys Mentor Shanks (Martin Halm) in einer gewaltigen Schlacht antrat.

Selbst unter großen One Piece-Fans werden einige die Prequel-Folge nicht kennen, und das ist auch nicht verwunderlich: Wie GamePro schreibt, sei Episode: 0 auf DVD mit einer Stückzahl von nur 3000 (!) Exemplaren erschienen. Wer die Vorgeschichte nachholen will, kann sie jetzt auf YouTube finden. Es gibt allerdings zwei Einschränkungen.

Schaut euch hier One Piece Episode: 0 auf YouTube an:

Zum einen müssen Anime-Fans sich sputen. Laut GamePro wird die Folge nur bis zum 14. Januar 2023 verfügbar sein. Zum anderen gibt es keine deutsche Synchronfassung auf YouTube. Verfügbar ist lediglich die japanische Sprachversion mit englischen oder japanischen Untertiteln.

