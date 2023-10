Die Bilder sehen grandios aus: Eine der wichtigsten One Piece-Figuren auf Netflix sollte ein Cyborg mit Riesen-Axt (!) werden

Eine zentrale One Piece-Figur sollte eigentlich einen Roboter-Arm und eine gewaltige Axt bekommen. Es gibt Bilder dazu, die sich auch Netflix sehr genau angeschaut hat.

Eine der größten Stärken des One Piece-Franchise liegt in der Art, wie grandios die Helden zueinander passen. Interessanterweise hatte Autor Eiichiro Oda für viele der zentralen Figuren ursprünglich ganz andere Pläne. Nami (in der Realfilm-Adaption: Emily Rudd) sollte etwa einen mechanischen Arm besitzen und eine gigantische Axt schwingen. Dazu gibt es Entwürfe, die auch Netflix in seine One Piece-Adaption einbauen wollte.

Für One Piece-Heldin Nami auf Netflix gibt es ein Cyborg-Vorbild

Wie unsere Kolleg:innen von GamePro berichten, hatte Oda Nami ursprünglich als Cyborg geplant und dazu eine Konzeptzeichnung angefertigt, die die Strohhutpiratin mit einem Metallarm und einer riesigen Waffe zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie der Vergleich auf X belegt, muss auch Netflix den Entwurf gesehen und Gefallen an Namis Kleidung gefunden haben. Die gelb-weißen Ringelstrümpfe, die Emily Rudd aus der Zeichnng übernommen hat, existieren als Ausstattung der Figur weder in der Manga-Vorlage noch in der Anime-Adaption.

Die endgültige Version von Nami ist für viele Fans perfekt, egal ob Manga, Anime oder Netflix-Adaption. Odas Zeichnung wird einige dennoch darüber grübeln lassen, wie lässig die Figur mit Roboter-Arm und Riesen-Axt gewesen wäre.

Podcast-Tipp: Die 5 besten deutschen Netflix-Serien und warum das Ausland sie liebt

Wir bestaunen in unserem Podcast Streamgestöber den Aufstieg der deutschen Netflix-Serien – hierzulande und international:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles begann 2017 mit Dark. Mittlerweile gibt es 19 deutsche Netflix-Original-Serien – und da sind Dokus und Shows noch gar nicht mit eingerechnet. Welche sind die besten? Was feiern Fans und Kritiker:innen anderer Länder daran?