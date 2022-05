Keanu Reeves war vor 38 Jahren Teddybär-Reporter - und dieses unfassbare Video beweist es

Es ist ein Video von Keanu Reeves aufgetaucht, der 1984 eine Teddybären-Messe als Reporter begleitet. Das wunderbar skurrile Video lässt jedem Fan das Herz aufgehen.

Keanu Reeves-Fans haben ihren Helden schon als minderbemittelten Teenager in Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit gesehen. Oder als schwarz gekleideten Killer in John Wick. Aber vor 38 Jahren war er als Reporter auf einer Teddybären-Messe unterwegs. Es gibt ein Video davon. Und es ist eines der besten, die das Internet zu bieten hat.

Keanu Reeves wird in unglaublichem Video von Teddybären attackiert

Hier könnt ihr das Video in seiner ganzen Glorie sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lange bevor Hollywood Keanu Reeves in einen millionenschweren A-Schauspieler verwandelte, war er Korrespondent für den kanadischen Sender CBC. Der schickte ihn 1984 im Rahmen des Programms Going Great auf die Internationale Teddybär-Messe Kanadas. Mit diesem grandiosen Video-Beitrag war sein Weg quasi vorgezeichnet. Kurz darauf gab er sein Schauspiel-Debüt in der Serie Hangin' In.

Reeves löchert die Besucher mit investigativen Plüsch-Fragen, führt Business Talk mit seinem bärigen Geschäftspartner und wird von einem wilden Kuschelkameraden angefallen.

© CBC Reeves als Teddy-Korrespondent

Und die ganze Reportage über ist schon unverkennbar, wofür Fans den Schauspieler heute lieben. Für die herzliche Art und das breite Grinsen und die fehlende Verlegenheit, sich für anderer Leute Spaß zum Affen zu machen. Allein dafür kann man als Keanu-Fan schon auf die Knie fallen. Danke, Internet.

Neos Rückkehr: Matrix Resurrections mit Keanu Reeves fürs Heimkino sichern *

Podcast mit Kult-Klassikern: 10 Streaming-Tipps bei Amazon, Netflix und Disney+

Wer neben Herr der Ringe und Harry Potter weitere außergewöhnliche Welten, Figuren und Geschichten entdecken will, bekommt hier 10 starke Streaming-Empfehlungen zu Fantasy-Filmen, die aktuell zum Programm von Netflix, Amazon und Disney+ gehören.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal ob Klassiker, Animationsfilm, Blockbuster oder Geheimtipp: Die Streaming-Dienste halten garantiert für jeden Fantasy-Fan etwas für den eigenen Geschmack bereit. Drachen, Verwandlungen, Sternenstaub, epische Reisen und Zauberei inklusive.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Keanu Reeves Reporter-Einsatz?