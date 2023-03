Kehren Jedi und Star Wars-Schurke in The Mandalorian zurück? So deuten die Weltraum-Wale Ezra und Thrawn an

Die 3. Staffel von The Mandalorian steckt voller Querverweise und Easter Eggs. Besonders eine Szene ist für die Star Wars-Zukunft spannend. Sie hat mit riesigen Weltraum-Walen zu tun.

Nach zweijähriger Pause meldet sich The Mandalorian endlich mit neuen Folgen zurück. Der Auftakt der 3. Staffel wartet mit reichlich Action und vielen verschiedenen Schauplätzen auf. Die Welt von The Mandalorian ist größer geworden. Stellvertretend dafür ist eine Szene, in der Din Djarin und Grogu durch den Hyperraum fliegen.



Achtung, es folgen Spoiler!

The Mandalorian Staffel 3, Folge 1 überrascht mit Weltraum-Walen im Hyperraum

Hyperraum-Szenen haben wir schon etliche im Star Wars-Universum gesehen. Helle Lichtstrahlen ziehen an uns vorbei, während sich die Figuren mit Höchstgeschwindigkeit durch den Weltraum bewegen. The Mandalorian fügt dem ein spannendes Detail hinzu: Wenn Grogu aus dem Fenster schaut, sieht er gigantische Silhouetten.

Disnesy Purrgils in The Mandalorian

Diese Silhouetten gehören zu Weltraum-Walen, den sogenannten Purrgils. Die Purrgils stammen aus der Animationsserie Star Wars Rebels und liefern im Zuge der 3. Staffel von The Mandalorian ihr Live-Action-Debüt ab. Die bläulich-lilafarbenen Geschöpfe können durch das Einatmen des Gases Clouzon-36 durch den Hyperraum fliegen.

Obwohl der Moment in The Mandalorian unkommentiert bleibt, könnten diese Wale in Zukunft noch sehr wichtig werden. Sie sind nämlich mit zwei verschollenen Figuren verbunden: Ezra Bridger und Großadmiral Thrawn. Am Ende von Star Wars Rebels konnte der junge Jedi den Bösewicht mithilfe der Purrgils besiegen.

Purrgils in The Mandalorian: Die Rückkehr von Ezra Bridger und Großadmiral Thrawn ist nah

Ezra und Thrawn gehören zu den zentralen Figuren von Star Wars-Rebels. Während Ezra ein Hoffnungsschimmer für das Vermächtnis der Jedi nach ihrer Auslöschung ist, erweist sich der ursprünglich aus dem Expanded Universe stammende Thrawn als gefährlicher Gegenspieler. Er ist ein brillanter Taktiker, der die Rebellion in Bedrängnis bringt.

Disney Ezra Bridger und Großadmiral Thrawn in Star Wars Rebels

Seit dem Ende von Rebels ist jedoch unklar, wo sich die beiden Figuren genau befinden. In der 2. Staffel von The Mandalorian enthüllt Ahsoka Tano, dass sie sich auf der Suche nach Thrawn befindet. Die Purrgils sind der nächste eindeutige Hinweis auf die Rückkehr von Ezra und Thrawn. Die Frage ist nur, wann diese genau stattfindet.



Theoretisch wäre es möglich, dass Serienschöpfer Jon Favreau die neuen Folgen von The Mandalorian nutzt, um die beiden wie Boba Fett und Co. in den Mando-Kosmos einzugliedern. Damit könnte Favreau einen ähnlichen Gänsehautmoment schaffen wie die Luke Skywalker-Enthüllung am Ende der 2. Staffel von The Mandalorian.

Wahrscheinlicher ist aber, dass die neue Mando-Staffel nur das Grundwerk legt, ehe Ezra und Thrawn in der Ahsoka-Serie auftauchen, die noch dieses Jahr bei Disney+ starten soll. Ausgehend von den bisherigen Informationen ist diese nicht nur eng mit The Mandalorian verknüpft, sondern soll viele Star Wars Rebels-Elemente aufgreifen.

Die ersten bewegten Bilder aus der Ahsoka-Serie:

Disney+ Preview 2023 - Trailer (English) HD

Das Casting von Ezra steht sogar schon fest. Nachdem die Figur in Star Wars Rebels von Taylor Gray gesprochen wurde, erweckt der noch relativ unbekannte Eman Esfandi (King Richard) die Live-Action-Version zum Leben. Wer Thrawn spielt, ist dagegen noch ein Geheimnis. Viele Fans wünschen sich Lars Mikkelsen als Darsteller, der der Figur bereits in Star Wars Rebels seine Stimme geliehen hat.

Die 3. Staffel von The Mandalorian läuft seit dem 1. März 2023 bei Disney+.

