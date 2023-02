Wednesday-Star Jenna Ortega sollte für You Staffel 4 zurückkommen – doch es gab ein Netflix-Problem

You Staffel 4 ist jetzt bei Netflix und fast wäre auch Jenna Ortega als Ellie wieder dabei gewesen. Der Wednesday-Star hatte jedoch andere, extrem wichtige Pläne.

Die Netflix-Serie You - Du wirst mich lieben hat einige Leichen im Keller. Das ergibt sich aus der Natur des Genres: Hauptfigur Joe Goldberg (Penn Badgley) ist ein liebeskranker Stalker/Serienkiller. Er tötet meist, um andere Menschen zu schützen oder um seine Spuren zu verwischen. Im Laufe der 4 Staffeln ließ er jedoch immer wieder Figuren davonkommen.

Die vielleicht wichtigste aus dieser Reihe: die von Wednesday-Star Jenna Ortega gespielte Ellie Alves. Seit ihrer Ein- und Ausführung in Staffel 2 warten Fans auf Ellies Rückkehr. Und in Staffel 4 sollte es eigentlich auch dazu kommen.

Moment, wer genau war nochmal Jenna Ortegas Figur in You?

Kurze Erinnerung: Ellie Alves war Joes Nachbarin in Los Angeles. Die schlaue, filmbesessene Teenagerin freundete sich mit Joe an. Er entwickelte einen Beschützerinstinkt. Außerdem begann Joe eine Affäre mit Ellies Schwester Delilah (Carmela Zumbado) – eine Journalistin, die sich wiederum an die Fersen des Comedians Henderson (Chris D'Elia) heftete, von dem sie als Teenagerin vergewaltigt wurde. Auch Ellie gelangt in die gefährliche Umlaufbahn des Comedians. Weshalb Joe ihn, mehr oder weniger unabsichtlich, tötet.

Ellie gerät anschließend zwischen die Fronten des mörderischen Psychokriegs von Joe und Love (Victoria Pedretti). Letztere tötet Ellies Schwester und hängt ihr den Mord an Henderson an. Am Ende der Staffel kennt Ellie Joes wahre Identität und sein wahres Wesen. Joe gibt ihr jedoch Geld, mit dem sie ein neues Leben anfangen soll. Seitdem ist Ellie irgendwo da draußen. Und könnte jederzeit wieder auftauen.

Warum Jenna Ortega nicht in You Staffel 4 dabei sein kann

Eine Rückkehr von Jenna Ortega in den You-Kosmos stand immer wieder im Raum. Ortega selbst bekundete Interesse an einem weiteren Auftritt. In Staffel 4 sollte es endlich passieren. Es kam jedoch etwas dazwischen: eine andere Netflix-Serie. Diese Pläne und die Termin-Probleme beschrieb You-Showrunnerin Sera Gamble gegenüber IndieWire :

Wir wollten Ellie zurückbringen und wir haben gehört, 'Oh, Jenna macht eine gewisse Serie.'

Bei dieser Serie handelt es sich natürlich um Wednesday, Jenna Ortegas bisher größten Erfolg, der ihr wahrscheinlich noch mehr Rollen einbringen wird (von Wednesday Staffel 2 mal ganz abgesehen). Dennoch will Gamble Ellie irgendwann in die You-Handlung einbinden: "Wir haben Ideen für Ellie, falls ihr [Ortegas] Zeitplan es ihr erlaubt, uns nochmal zu besuchen."

Sollte Ellie tatsächlich irgendwann in die You-Welt zurückkehren, sollte sich Joe warm anziehen. Denn wahrscheinlich gibt es keine Person, die ihm gefährlicher werden kann.

