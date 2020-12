Kein Bock auf Herr der Ringe-Klon: Dungeons & Dragons mit DC-Star wird etwas ganz Besonderes

Nach Star Trek und Wonder Woman spielt Chris Pine womöglich im Dungeons & Dragons-Film mit. Warum das Fantasy-Projekt mehr verspricht als einen Herr der Ringe-Klon, erfahrt ihr hier.

Dungeons & Dragons begeistert seit Jahrzehnten Fantasy- und Rollenspiel-Fans. Eine gelungene (und erfolgreiche) Verfilmung steht trotzdem noch aus. Dabei bietet das Franchise im Windschatten von Der Herr der Ringe eigentlich alles, was phantastische Unterhaltung braucht.

Hollywood wagt nun den nächsten Versuch. Wonder Woman 1984- und Star Trek-Darsteller Chris Pine ist im Gespräch für die Hauptrolle in Dungeons & Dragons. Warum dieses Projekt mehr als nur ein fauler Herr der Ringe- oder Game of Thrones-Klon werden könnte, lest ihr hier.

Dungeons & Dragons wird kein Herr der Ringe-Klon

Auf den ersten Blick fallen natürlich die Ähnlichkeiten zu J.R.R. Tolkiens Fantasy-Klassiker auf. Diese dürften auch der Grund sein, warum Hollywood trotz des 2000 erschienenen Flops Dungeons & Dragons an dem Thema festhält.

Schaut euch den Trailer für Wonder Woman 1984 mit Chris Pine an:

Wonder Woman 1984 - Trailer 2 (Deutsch) HD

In dem Pen & Paper-Rollenspiel wählen die Spieler zwischen Menschen, Elfen, Zwergen und ähnlichen Wesen. Dramatische Kämpfe, mächtige Magie und epische Geschichten gehören zum Ablauf. Bei diesen Schlagwörtern sehen wir fast schon die Dollar-Zeichen in den Augen manch Produzenten.



Der neue Dungeons & Dragons-Film von Paramount dürfte aber weit mehr als ein Klon von Der Herr der Ringe werden. Das liegt zuallererst an zwei Namen: Jonathan Goldstein und John Francis Daley.

Die Game Night-Regisseure drehen den Fantasy-Film

Falls euch die beiden Namen nichts sagen, dann hilft Game Night weiter. Die Actionkomödie war eine der positiven Überraschungen 2018. Der eskalierende Spieleabend mit Rachel McAdams und Jason Bateman samt exzentrischem Nachbarn (Jesse Plemons) und Verbrecherbande überzeugte durch kreativ inszenierte Actionszenen, souverän getimte Pointen und wilde Twists.

Mich persönlich erinnern die beiden Filmemacher an Phil Lord und Christopher Miller. Deren spielerischer Meta-Ansatz belebte Projekte wie The Lego Movie und 21 Jump Street, über deren Ankündigung viele zunächst den Kopf schüttelten.

Schaut rein in den Trailer für Game Night von den Dungeons & Dragon-Regisseuren:

Game Night - Trailer (Deutsch) HD

Der Dungeons & Dragons-Film könnte nun in eine ähnliche Richtung gehen. Zwar wird der Film beim Hollywood Reporter als Big Budget-Projekt beschrieben. Das zieht wieder die Herr der Ringe-Vergleiche auf sich.



Allerdings erwähnt Deadline auch, dass Jonathan Goldstein und John Francis Daley einen "subversiven Zugang zum Spiel" gewählt haben. Ein gradliniges Fantasy-Epos sollten wir von den Autor-Regisseuren nicht erwarten.

DC-Star Chris Pine ist die Kirsche auf dem Dungeons & Dragons-Sahnehäubchen

© NBC Community - Advanced Dungeons & Dragons"

Wie unterhaltsam einaussehen kann, zeigte im Übrigen Community in der 14. Folge der 2. Staffel: Advanced Dungeons & Dragons (Fat Neil schlägt zurück).

Mit Chris Pine könnte bald auch der Hauptdarsteller des Fantasyfilms feststehen. Derzeit befindet dich der Captain Kirk- und Steve Trevor-Darsteller in Gesprächen für den Film. Zu früh freuen sollten wir uns natürlich nicht. Immerhin hat der Dungeons & Dragons-Reboot eine lange, von Rechtsstreiten gesäumte Geschichte hinter sich.



Zwischenzeitlich war Ansel Elgort im Gespräch. Dann wanderten die Rechte von Warner zum Studio Paramount. Nun ist Chris Pine an der Reihe. Mit Star Trek wurde er berühmt, doch seine beste Blockbuster-Rolle unterwandert gängige Figurenklischees: Als Steve Trevor gehörte Pine nämlich zu den Highlights in Wonder Woman, weshalb er für den DC-Blockbuster Wonder Woman 1984 zurückgeholt wird.

Chris Pine könnte genau der richtige Darsteller für einen "subversiven" Dungeons & Dragons-Film sein. Nicht zuletzt weil seine komödiantischen Fähigkeiten im Kino viel zu selten genutzt werden.

Ein Kinostart für Dungeons & Dragons steht noch nicht fest.

