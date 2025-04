Wer hätte gedacht, dass wir jemals die Abenteuer von Darth Jar Jar in einer Star Wars-Serie bei Disney+ sehen werden. Nun geht der unwahrscheinliche Sith-Lord schon in die 2. Staffel.

Nicht nur im Superhelden-Kino sind Multiversen und alternative Realitäten ein Ding. Auch Star Wars hat sich in den vergangenen Jahren der Frage angenähert: "Was wäre, wenn ... ?" Das verspielteste Projekt aus dieser Ecke trägt den Titel LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis und stellt den Kanon komplett auf den Kopf.

Durch ein mysteriöses Artefakt, den der junge Sid (Stranger Things-Star Gaten Matarazzo) in einem alten Jedi-Tempel findet, werden die Bausteine der weit entfernten Galaxis im wahrsten Sinne des Wortes durcheinandergewirbelt, was früher oder später auch dazu führt, dass wir den dunklen Sith-Lord Darth Jar Jar kennenlernen.

Star Wars: Ahmed Best kehrt als Darth Jar Jar in Wiederaufbau der Galaxis Staffel 2 zurück

Nachdem LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis letztes Jahr seine Premiere bei Disney+ gefeiert hat, kam Jar Jar Bink-Darsteller Ahmed Best nun bei der Star Wars Celebration in Japan auf die Bühne, um persönlich die 2. Staffel der Animationsserie anzukündigen. Diese wartet mit dem Zusatztitel Pieces of the Past auf.

Ahmed Best erweckte Jar Jar Binks erstmals 1999 in Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung zum Leben, ehe er später ebenfalls den Jedi-Meister Kelleran Beq in Serien wie Jedi Temple Challenge und The Mandalorian verkörperte. In der nicht-kanonischen LEGO-Serie leiht er der abtrünnigen Version des Gungan seine Stimme.

Best ist nicht der einzige bekannte Star Wars-Name, der in der 2. Staffel zurückkehrt. Auch Ashley Eckstein gehört zum Cast. Eckstein ist die Stimme von Ahsoka Tano in den Star Wars-Animationsserien. Jetzt leiht sie einer Ahsoka ihre Stimme, die in Form einer BrickHeadz-Figur in Erscheinung tritt, wie ihr auf dem Poster sehen könnt.

Eckstein zeigte sich sichtlich gerührt bei der Star Wars Celebration:

Als ich den Anruf erhielt, dass ich als Ahsoka zurückkehren würde, musste ich weinen. Ich habe sie so sehr vermisst. Ich habe euch alle so sehr vermisst. Das ist wirklich ein wahr gewordener Traum. Ich bin ein großer LEGO-Fan. Ich habe so viele dieser Ahsoka-BrickHeadz und jetzt darf ich ihr meine Stimme geben!

LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis balanciert wie nur wenige andere Projekte des Franchise auf dem wirklich sehr schmalen Grat zwischen purem Merchandise-Kalkül und einer eigentlich ganz witzigen Idee, die auf dem seit zwei Dekaden in den LEGO Star Wars-Videospielen kultivierten Slaptstick-Humor aufbaut.

Wann startet Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis Staffel 2?

Die 2. Staffel von Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis erscheint am 19. September 2025 bei Disney+ und umfasst wie schon die erste Runde vier Episoden.