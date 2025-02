Keine Angst vor Stefan Raab: ProSieben schickt Joko und Klaas mit neuer Show ins Rennen

Joko und Klaas sind derzeit das Aushängeschild von ProSieben. Kein Wunder, dass sie sich mit einer neuen Show beweisen wollen. Alle Infos dazu gibt es hier.

Immer wieder sorgen Joko und Klaas mit kleinen Aktionen für Aufsehen. Zuletzt Anfang des Jahres, als sie den Sendernamen von ProSieben für eine Woche in ProAcht umbenannten. Diesmal hält der Sender eine neue Show für die beiden Entertainer bereit.



Ein sehr gutes Quiz: ProSieben adaptiert beliebtes TV-Format



Vor einem Jahr durften nach einem Sieg bei Joko & Klaas gegen ProSieben die beiden den Sender für 24 Stunden betreuen. Am Abend dieses speziellen Tags moderierten Joko und Klaas Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme). ProSieben-Chef Hannes Hiller war so begeistert von dem Showkonzept, dass sie es nun adaptieren:



Eine Live-Pilotfolge geht in Serie: ‚Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)‘ hat am 24-Stunden-Programmtag von Joko & Klaas eine starke Premiere zur Prime Time hingelegt. Jetzt machen wir unser Versprechen wahr und schicken das Quiz als eigenes Format auf Sendung.



Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) soll am Samstag, dem 22. März, starten. Die "hohe Gewinnsumme" soll 100.000 Euro betragen. Der Clou: Die Show findet irgendwo in Deutschland statt und jeder, der vorbeikommt, hat die Chance, als Kandidat:in anzutreten und die Höchstsumme zu gewinnen. Berlin wird es diesmal nicht sein, verspricht der Senderchef. Die neue Show soll zunächst in vier Ausgaben an den Start gehen.

ProSieben-Chef hat keine Angst vor Raab-Offensive

Die ironische Namensgebung einer Quizshow ist bei Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) und Du gewinnst hier nicht die Million wohl reiner Zufall. Dennoch erscheint die Ankündigung einige Tage vor dem Free-TV-Start von Raabs Show und dem ESC-Vorentscheid (an dem Raab beteiligt ist) kalkuliert. Denn im direkten Vergleich könnte ProSiebens TV total gegen Stefan Raab den Kürzeren ziehen. Doch Hiller ist optimistisch:



Die Marke 'TV total' und Puffi sind ein perfektes Match – und das Original, das auf ProSieben läuft. Angst ist kein guter Berater, gerade bei Entscheidungen.



Der ProSieben-Chef scheint zumindest keine Angst zu haben, dass die Zuschauenden von Pufpaff zu Raab wechseln. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten.