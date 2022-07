Keine Chance für The Gray Man: Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ & Co.

Netflix sorgt aktuell mit The Gray Man für Schlagzeilen. In unsere Top 10 der bisher besten Streaming-Filme 2022 hat es der riesige Action-Blockbuster jedoch nicht geschafft.

Unglaubliche 200 Millionen US-Dollar hat Netflix in die Produktion von The Gray Man gesteckt. Das Ziel des Projekts ist eindeutig: Der Streaming-Dienst will den Kino-Blockbustern Konkurrenz machen und hat sich dafür Stars wie Ryan Gosling, Ana de Armas und Chris Evans gesichert. Top 10-Material ist der Film allerdings nicht.

Unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022 im Podcast

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der neusten Ausgabe von Streamgestöber blicken wir zurück auf die besten Filme, die 2022 exklusiv bei einem Streaming-Dienst erschienen sind. Herausgekommen ist eine durchaus unerwartete Top 10: Da gerade die teuren, aufwendigen Produktionen von Netflix enttäuscht haben, finden sich einige kleinere Filme in der Liste wieder.

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Neu bei MagentaTV im Juli: Better Things Staffel 5

Better Things - S05 Trailer (Deutsch) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie die eigene MagentaTV-Megathek mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und internationalen Top-Serien: Zu den MagentaTV Originals gehören zum Beispiel das deutsche Serien-Highlight Oh Hell und zu den MagentaTV Exclusives die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale.

MagentaTV gibt‘s auch unabhängig vom Internetanbieter als App oder Stick, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .

Welche Streaming-Filme haben euch 2022 bisher am besten gefallen?