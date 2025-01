Kevin Costner glaubt, dass er eine seiner besten Rollen versaut hat: "Wünschte, ich wäre ein besserer Schauspieler gewesen"

Vor bald 40 Jahren hat Kevin Costner in einem Gangster-Kracher an der Seite von Mega-Stars wie Sean Connery mitgespielt. Heute denkt der Schauspieler nicht besonders positiv an seine Leistung zurück.

In seiner Karriere hat Kevin Costner viele überragende Schauspielleistungen hingelegt. Zu den frühen Rollen-Highlights seines Schaffens zählt der Gangster-Film The Untouchables - Die Unbestechlichen von Regisseur Brian De Palma. Darin ist Costner neben legendären Stars wie Sean Connery und Robert De Niro zu sehen. Heutzutage blickt Costner selbst aber eher kritisch auf seinen damaligen Auftritt von 1987 zurück. Kevin Costner fand sich für Gangster-Film zu unerfahren De Palmas Film spielt im Chicago der 1930er zur Zeit der Prohibition, wo der Gangster-Boss Al Capone (De Niro) viel Macht hat. Der Finanzministeriumsagent Eliot Ness (Costner) will den Mafioso trotzdem stellen und ins Gefängnis bringen. Als er zuerst scheitert, bittet er den altgedienten Polizisten Jim Malone (Connery) um Hilfe. Letztes Jahr hat Costner laut Slash Film gegenüber GQ über seine größten Filme gesprochen. Dabei hat er auch auf The Untouchables - Die Unbestechlichen zurückgeblickt. Der Star war damals vor allem von David Mamets Drehbuch begeistert und sah die Rolle als perfekten Karriere-Boost. Schaut hier das GQ-Video, in dem Kevin Costner auf seine Karriere zurückblickt: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Heute betrachtet Costner seine Schauspielleistung in dem Film aber sehr kritisch. Seiner Meinung nach war er viel zu unerfahren: Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass Sean der Typ ist, der mich mögen würde. Ich weiß nicht warum, aber er tat es. Er war gut zu mir. Und ich habe viel gelernt, weil meine Augen offen waren. Ich wünschte, ich wäre ein besserer Schauspieler gewesen, als ich The Untouchables gemacht habe, aber ich war da, wo ich war. Auch wenn sich Costner sehr selbstkritisch gibt, spricht der Status von De Palmas Film für sich. Mit einem Bewertungsschnitt von 7,7 von 10 Punkten bei über 11.100 Abstimmungen der Moviepilot-Community markiert The Untouchables - Die Unbestechlichen den besten Kevin Costner-Film auf dieser Webseite. Wo und wie kann man The Untouchables schauen? Den Gangster-Film könnt ihr derzeit bei Skys WOW im Streaming-Abo schauen. Ansonsten gibt's The Untouchables - Die Unbestechlichen bei Anbietern wie Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen.