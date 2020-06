King of Queens-Star als Neo-Nazi: Horror-Trailer zeigt Kevin James wie noch nie

Bisher war King of Queens-Star Kevin James nur aus Komödien bekannt. In einem neuen Horror-Thriller spielt er jetzt einen Neo-Nazi und könnte seine Karriere in eine neue Richtung lenken.

Als Doug Heffernan in King of Queens landete Kevin James eine Paraderolle. Von 1998 bis 2007 spielte er die Hauptrolle in der Sitcom, die eine riesige Fan-Gemeinde für sich gewinnen konnte. Das Image des warmherzigen, tollpatschigen Teddybären dürfte er aber in Kürze vorerst ablegen.

Für Fans: Alle 9 Staffeln von King of Queens könnt ihr euch bei Amazon Prime* im Abo anschauen.

In dem neuen Horror-Thriller Becky spielt Kevin James eine der Hauptrollen als gnadenloser Neo-Nazi, der eine Gang entflohener Häftlinge anführt. Zu dem Film ist jetzt ein neuer Trailer erschienen, der einen guten Eindruck der blutigen Handlung vermittelt. Ihr könnt euch das Video wie gewohnt oben im Artikelbild oder etwas weiter unten anschauen.

Schaut euch den neuen Trailer zu Becky mit Kevin James an

Becky handelt von der titelgebenden Teenagerin, die sich nach dem Tod ihrer Mutter in ein Ferienhaus am See zu ihrem Vater begibt. Während Becky (Lulu Wilson) zwischen sich und ihrem Vater (Joel McHale) wieder ein gutes Verhältnis herstellen will, werden sie von dem brutalen Dominick (Kevin James) und seiner Gang überfallen. Es entbricht ein schonungsloser Überlebenskampf zwischen der rebellischen Becky und den Neo-Nazis.

Einen blutigen Eindruck von Becky vermittelt der neue Trailer des Films

Becky - Trailer (English) HD

Becky ist eine Premiere für Kevin James

Bislang ist Kevin James außerhalb von King of Queens ebenfalls nur in Komödien zu sehen gewesen. Dazu zählt unter anderem seine Rolle als Paul Blart in Der Kaufhaus Cop 1+2 und seine Figur als Teil der Chaos-Truppe neben Adam Sandler in Kindsköpfe 1+2. Becky ist deshalb eine Premiere für den Schauspieler und zeigt James erstmals in einer ernsten Rolle als Bösewicht.



Ob der Schauspieler künftig weiterhin solche Rollen annimmt, wird sich zeigen. Der Tonfall des neuen Becky-Trailers deutet zumindest schon an, dass der Horror-Thriller wohl auch mit einer Prise schwarzem Humor aufwartet.

In den USA wird Becky am 5. Juni 2020 als VoD veröffentlicht und in ausgewählten Autokino-Vorstellungen gezeigt. Wann und wie der Film in Deutschland zu sehen ist, steht zurzeit noch nicht fest.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Macht euch der neue Becky-Trailer neugierig auf den Film?