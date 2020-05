Verstorbener King of Queens-Star Jerry Stiller: Die besten Arthur-Momente

Jerry Stiller ist diese Woche im Alter von 92 Jahren gestorben. Wir schauen uns die besten Szenen des von ihm verkörperten Arthur Spooner in King of Queens an.

Info: Diesen Artikel haben wir ursprünglich im Jahr 2017 zum 90 Geburtstag von Jerry Stiller veröffentlicht. Zum Tod des Schauspielers haben wir den Text angepasst.

Am 11. Mai 2020 ist Jerry Stiller, Vater von Ben Stiller und Schöpfer einer Kultfigur, im Alter von 92 Jahren gestorben. Stiller senior hat eine lange Comedy-Karriere hinter sich. So wurde der am 08.06.1927 in Brooklyn, New York geborene Jerry Stiller in den 60er und 70er Jahren als Teil des Komiker-Duos Stiller and Meara bekannt. Die andere Hälfte bildete seine Ehefrau Anne Meara.

Der Welt in Erinnerung bleiben wird Jerry Stiller aber vor allem durch seine Rolle in King of Queens.

Im Video: Schaut die besten Arthur-Momente in King of Queens in 4 Minuten

Best of Arthur - King of Queens

1998 wurde Stiller als Arthur Spooner in der CBS-Sitcom King of Queens gecastet und stellte schon bald mit seiner Darstellung des im Keller lebenden Arthur seine Co-Stars Kevin James und Leah Remini in den Schatten. Noch heute lassen sich die witzigsten Szenen von King of Queens mit Stillers Performance in Verbindung zu bringen.



Mehr zum Tod von Jerry Stiller

Eine neue Generation von Zuschauern lernte Jerry Stiller zuvor in der Sitcom Seinfeld lieben, wo er den cholerischen Vater von Jason Alexanders George Costanza spielte. Zwischen 1993 und 1998 gab Stiller Frank Costanza in einer der erfolgreichsten Sitcoms der TV-Geschichte.



Wir wollen noch einmal an Arthur Spooner erinnern und zeigen euch seine 13 lustigsten Szenen in King of Queens.

Welche Szene mit Arthur ist euch besonders in Erinnerung geblieben?