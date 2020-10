King of Queens-Star als Neonazi: Kevin James' Horror-Thriller endlich in Deutschland

Kevin James, der King of Queens-Star, will weg von der Komödie. In Becky ist er als brutaler Neonazi zu sehen. Wir haben den deutschen Trailer für euch.

Kevin James ist bekannt und berühmt geworden als Doug Heffernan, der liebenswerte, tolpatschige Ehemann aus King of Queens. Über Jahre war er auf den Typ festgelegt. Aber mit dem Horror-Thriller Becky zeigt der Schauspieler eine ganze andere Seite von sich. Wir haben für euch den deutschen Trailer zum kommenden Genrefilm. In diesem könnt ihr schon an der äußeren Veränderung von Kevin James sehen, dass der Film wenig gemeinsam hat mit der Sitcom aus früheren Karriere-Tagen des Schauspielers. Schaut den deutschen Trailer mit Kevin James als Neonazi! Becky - Trailer (Deutsch) HD Die Handlung von Becky kurz zusammengefasst Becky (Lulu Wilson) muss mit dem Tod ihrer Mutter klarkommen. Aber ihr Vater (Joel McHale) hat bereits eine neue Freundin und gemeinsam will er mit deren Familien das Wochenende in einem Ferienhaus verbringen. Becky ist davon gar nicht begeistert. Aber als eine Gruppe von entflohenen Häftlingen, angeführt vom brutalen Dominick (Kevin James), ins Haus eindringen und ihrem Vater Gewalt antun wollen, kämpft das junge Mädchen entschlossen für ihre Familie. Es kommt zu einem schonungslosen Überlebenskampf zwischen der rebellischen Becky und den Neonazis.

Nach King of Queens: Kevin James wird für seine Neonazi-Darstellung gelobt Eine derart große Typ-Veränderung ist schwer, erregt aber auch viel Aufmerksamkeit. Diese hat der Film bei der Veröffentlichung in den USA auch erreicht. Dabei gab es viele positive Stimmen für Kevin James, der seine Rolle als gewaltbereiter und skrupelloser Neonazi gut auszufüllen scheint. Auch ein anderer Kevin James: Neben Adam Sandler in Hubie Halloween auf Netflix Er sei ein "überzeugendes Monster in dem gruseligen Horror-Thriller", heißt es in der Chicago Sun Times . Kat Hughes von den The Hollywood News fasst es noch eindrücklicher zusammen:

Als Dominick schreibt James seine Karriere neu; sein Charakter ist ohne jeden Humor, kaltherzig, grausam und bedrohlich. Es ist eine faszinierende Rollenwahl für James, eine, die hoffentlich auf ein ernsteres Kapitel in seinem Werk hinweist. In Deutschland kommt Becky mit Kevin James am 30. Oktober 2020 auf DVD/Blu-ray heraus. Bei Amazon Prime * könnt ihr den Film bereits vorbestellen. *Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Was sagt ihr von Kevin James als Neonazi? Macht euch der Trailer zu Becky neugierig?