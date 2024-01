Kino-Sensation nach 24 Jahren: Der Schuh des Manitu 2 kommt wirklich

Das ist eine Kino-Sensation. 24 Jahre nach dem ersten Teil wird Der Schuh des Manitu 2 kommen. Einen Titel gibt es für die Rückkehr von Michael "Bully" Herbig und Co. auch.

2001 kam Der Schuh des Manitu in die deutschen Kinos und stellte mit fast 12 Millionen verkauften Karten Rekorde auf. Auf eine Fortsetzung wartete das Publikum trotzdem vergeblich. Das wird sich 2025 ändern. Der Schuh des Manitu 2 kommt nächstes Jahr ins Kino. Das haben Michael "Bully" Herbig und Constantin Film in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Das ist über Der Schuh des Manitu 2 bekannt

Der Titel des Films lautet Das Kanu des Manitu .

. Michael "Bully" Herbig produziert und führt Regie

Das Bullyparade-Trio aus dem Original ist wieder vereint: Herbig wird mit seinen Kollegen Christian Tramitz und Rick Kavanian vor der Kamera stehen.

Gedreht wird dieses Jahr und der Kinostart ist für 2025 vorgesehen. Einen genaueren Termin gibt es noch nicht.

Informationen zur Geschichte gibt es nicht. In der Pressemitteilung heißt es nur, dass es neben den bekannten Figuren Abahachi, Ranger und Dimitri einige Neuzugänge geben wird. Wer die weiteren Rollen spielen wird und ob auch andere Mitglieder des Original-Casts zurückkehren, bleibt ungewiss.

Mehr zu Michael "Bully" Herbig:

Fast 12 Millionen Zuschauende und trotzdem ließ die Fortsetzung auf sich warten

Die Winnetou-Parodie Der Schuh des Manitu war 2001 der erste eigene Kinofilm, der aus der Sketch-Comedy Die Bullyparade hervorging. Mit 11,7 Millionen Zuschauenden mauserte er sich zum erfolgreichsten deutschen Film nach der Wiedervereinigung und einer der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt. Eine Fortsetzung drehte Michael Herbig (anders als die Produzenten der Karl May-Verfilmungen) erstmal nicht. Das war im auf Sequels und Franchises versessenen Filmbetrieb damals schon ungewöhnlich.

Stattdessen wandte er sich der Science-Fiction-Parodie Traumschiff Surprise - Periode 1 zu, die mit über 9 Millionen verkauften Kinokarten ebenfalls ein beträchtlicher Erfolg war. Zuletzt stemmte Herbig ambitionierte Regie-Arbeiten, teils abseits des Comedy-Genres, namentlich Ballon und Tausend Zeilen. Darüber hinaus war er als Spielleiter der Amazon-Show LOL: Last One Laughing zu sehen.

