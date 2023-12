Amazons LOL-XMAS-Special ist in Wahrheit ein 90 Minuten langer Trailer für eine ganz andere Serie (und das ist gut so)

Im LOL-Weihnachtsspecial spielt sich vor allem ein Paar grandios in den Vordergrund. Das treibt die Vorfreude auf die kommende Amazon-Serie der Stars in die Höhe.

Das festliche Weihnachtsspecial von Amazons LOL: Last One Laughing kommt mit ein paar Änderungen daher, doch am Ablauf hat sich wenig geändert. Mit weniger Laufzeit und Paar-Gruppierung werden wie gewohnt sehr witzige oder komplett abgedrehte Gag-Einlagen aufgefahren, um die Lachmuskeln der Comedy-Stars (und damit auch unsere) möglichst gnadenlos anzugreifen.

In den drei neuen Episoden spielt sich ein Comedy-Duo diesmal auffällig in den Vordergrund. Das Timing könnte kaum besser sein, denn von den beiden erscheint 2024 eine gemeinsame Serie bei Amazon. Das Marketing dafür ist somit perfekt.

Anke Engelke und Bastian Pastewka sind das klare Highlight des LOL-Weihnachtsspecials

Die vergangenen LOL-Staffeln haben schon bewiesen, dass Bastian Pastewka und Anke Engelke in Sachen Humor genial zusammenpassen. Seit dem Wochenshow-Kult von Sat.1 aus den 90ern hat das Duo die Amazon-Show mittlerweile perfekt dazu genutzt, um pure Comedy-Nostalgie zu entfachen. Dazu reicht schon eine kurze Schlager-Einlage des schrägen Duos Wolfgang und Anneliese.

Im Weihnachtsspecial von LOL sind Pastewka und Engelke jetzt mit dem größten Gag-Anteil aller teilnehmenden Comedy-Stars zu sehen. Ob sie das Vaterunser beim Weihnachtsdinner absurd komisch abwandeln, eine spanische Tanz- und Gesangsnummer performen oder ein geniales Ruck Zuck-Variante durchspielen, in der sie in alle Rollen der Kandidat:innen schlüpfen.

Das Comedy-Duo spielt sich im LOL XMAS-Special in Höchstform in den Vordergrund und stellt alle anderen Stars in den Schatten. Dass sie am Ende auch noch gewinnen, ist da nur noch die Kirsche auf der Humor-Sahne.

LOL XMAS-Special steigert Vorfreude auf kommende Amazon-Serie mit Bastian Pastewka & Anke Engelke

Die Sonderausgabe des Amazon-Hits kommt wie ein 90-minütiger Trailer für die kommende Serie von Pastewka und Engelke daher. 2024 wird bei Amazon Prime nämlich Never Ever erscheinen. Darin spielt das Duo zwei Kleinstädter in einer Lebenskrise. Die acht Folgen mit jeweils 30 Minuten Länge sollen sich laut Amazon unter anderem um Bestimmungen und Zufälle, Rache und Vergebung, Freundschaften und Wutanfälle sowie Falschparker und Katzenpflaster drehen.

