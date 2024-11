Klaas Heufer-Umlauf stichelt gegen Kaulitz-Brüder wegen legendärer Geburtstagsparty – jetzt schießen sie zurück

Bill und Tom Kaulitz sind an Luxus gewöhnt. Zu ihrem Geburtstag haben sich die Stars eine XXL-Party der Superlative gegönnt. Wie viel das teure Vergnügen gekostet haben soll, will ein Star ganz genau wissen: Klaas Heufer-Umlauf. So kontern die Tokio-Hotel-Stars.

Huch, ist diese Story nicht längst ein alter Hut? Nicht, wenn es nach Pro7-Urgestein Klaas Heufer-Umlauf geht! In seinem Podcast spricht er Jahre später über eine luxuriöse Geburtstagsparty der Kaulitz-Zwillinge. Eine Frage brennt ihm bis heute auf der Seele: Wie teuer war das extravagante Luxus-Event wirklich? Jetzt melden sich Bill und Tom zu Wort: Sie weisen den neugierigen Moderator in die Schranken. Ein Geburtstag wie kein anderer: Bill und Tom haben einen ganzen Freizeitpark lahmgelegt Klaas Heufer-Umlauf spricht in seinem Podcast Baywatch Berlin gerne mal über deutsche Promis. In der aktuellen Folge geht es um eine Anekdote, die Heufer-Umlauf selbst 17 Jahre später nicht loslässt: der unfassbar luxuriöse 18. Geburtstag der Kaulitz-Zwillinge. Bill und Tom sind inzwischen 35 Jahre alt, doch über die Party zu ihrer Volljährigkeit wird bis heute gesprochen. Die Teenie-Rocker ließen sich damals nicht lumpen und sorgten für eine XXL-Sause, die ihresgleichen sucht: Für die Party hatten sie einen ganzen Freizeitpark gemietet. 2023 verriet Bill beim Pro7-Hit Wer stiehlt mir die Show? den Grund hinter dem Event: Ich konnte damals nicht so einfach in Freizeitparks und darum musste ich den ganzen Park mieten. Klaas Heufer-Umlauf brennt eine Sache ganz besonders auf dem Herzen: Wie teuer ist es denn nun wirklich, einen Freizeitpark komplett für sich alleine zu mieten? In seinem Podcast geht er der Frage nach. Womit der Pro7-Star wohl nicht gerechnet hat: Kurze Zeit später bekommt er eine Antwort – von den Kaulitz-Zwillingen persönlich. Mehr Kaulitz-News: So geht Bill Kaulitz mit der Klatschpresse um

Mega-Comeback: Darum sind die Kaulitz-Zwillinge so erfolgreich Bill und Tom Kaulitz kontern gegen Klaas Heufer-Umlauf: "Ihr mit eurer Tiefkühlpizza" Bill und Tom sind mit ihrem eigenen Podcast erfolgreich – hier haben sie also die perfekte Gelegenheit, um die Fragen des neugierigen Moderators zu beantworten. Oder eben auch nicht, wie sich herausstellt. Leider dürfe man die Summe aus rechtlichen Gründen nicht verraten: "Der Heide Park hat dazu ein Verbot rausgeschickt." Dann nehmen sich die Kaulitz-Zwillinge den viel zu neugierigen Klaas Heufer-Umlauf vor. Scherzhaft rätseln sie, ob dieser genug Geld für eine solche Aktion habe. Bill glaubt, dass es dem Pro7-Urgestein finanziell gut gehe: "Es ist natürlich ein exklusiver Kreis. Ob die Mäuse aus Baywatch Berlin sich das leisten können? Ich meine: Ja!" Klaas würde seinen Reichtum bewusst nicht zur Schau stellen, so Tom: "Die wollen nicht, dass man's weiß." Bill ermutigt Klaas, den Park einfach selbst zu mieten: "Ihr könnt's euch leisten, ihr mit eurer Tiefkühlpizza und den ganzen Podcasts."