Knallharte Action vom Yellowstone-Schöpfer: Holt euch die Serie mit dem Star des erfolgreichsten Films aller Zeiten ins Heimkino

Die Action-Serie Special Ops: Lioness gibt es jetzt auf Blu-ray fürs Heimkino. Sie erzählt von einer Spezialeinheit, die gegen die Terrorbedrohung kämpft und beruht auf wahren Begebenheiten.

Serienschöpfer Taylor Sheridan feierte schon mit Yellowstone Riesen-Erfolge. Im letzten Jahr konnte er dann auch mit Special Ops: Lioness überzeugen. Dem Kampf gegen den Terror stellen sich Avatar - Aufbruch nach Pandora-Star Zoe Saldana sowie Nicole Kidman und Morgan Freeman. Die spannende erste Staffel, die auf wahren Begebenheiten beruht, ist kürzlich fürs Heimkino erschienen. Bei uns landete Special Ops: Lioness auf Platz 7 der 11 besten Agenten-Action-Serien seit 2020.

Special Ops: Lioness - Staffel 1 auf Blu-ray Deal Zu Amazon

Die acht spannenden Episoden findet ihr auf 3 Discs auf Blu-ray * und DVD *. Im Bonusmaterial könnt ihr euch auf mehr Hintergründe zu der Geschichte freuen und Einblicke in die Serie. Alternativ könnt ihr den Thriller bei Paramount+ streamen.

Darum geht es in Special Ops: Lioness

Die CIA-Agentinnen Joe (Saldana), Kaitlyn (Kidman) und Cruz (Laysla de Oliveira) planen gefährliche Undercover-Missionen, um den nächsten 11. September zu verhindern. Dabei riskiert Soldatin Joe täglich ihr Leben und ist auch für die Ausbildung neuer Undercover-Agentinnen zuständig. Ihr neuster Schützling ist die Marine-Soldatin Cruz, die eine Terror-Organisation von innen heraus zerstören soll.

Amazon Special Ops: Lioness - Staffel 1 auf Blu-ray

Das sind die wahren Hintergründe von Special Ops: Lioness

2003 gründete das Marine Corps das erste Female Engagement Team (FET) unter dem Namen Team Lioness. Wie Military.com berichtet, gehörte es während der Konflikte im Iran und Afghanistan zur militärischen Strategie, Beziehungen zu Einheimischen aufzubauen. Aufgrund der kulturellen Unterschiede war es aber für männliche Soldaten beinahe unmöglich, mit lokalen Frauen in Kontakt zu treten.

Daher hatte das Team Lioness die drei zentralen Aufgaben einheimische Frauen zu durchsuchen, humanitäre Hilfe zu leisten, um Vertrauen aufzubauen und Informationen durch Gespräche zu sammeln. Dabei waren auch die Soldatinnen täglich den Gefahren des Krieges ausgesetzt. Das Team war so erfolgreich, dass inzwischen mehrere FETs auf der ganzen Welt in militärischen Operationen eingesetzt werden.

In der Serie wird der Einsatz der Truppe allerdings stark verfremdet, da die Handlung eher einer CIA-Mission im Homeland-Stil ähnelt, als dem tatsächlichen Bodensicherheitsprogramm. So ist Special Ops: Lioness zwar eine Anlehnung an die reale Spezialeinheit, doch die Personen und Handlungen sind frei erfunden.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.