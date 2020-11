Kollektiver Orgasmus: In The Boys Staffel 3 erwartet uns eine riesige Superheld/innen-Orgie

Die The Boys-Macher planen für Staffel 3 die wohl größte Sex-Szene bisher. In den Comics ist sie als Herogasm bekannt. Aber wie setzt die Serie die Orgie um?

Vorsicht, Spoiler zu Staffel 3: The Boys hat den "Verbrenn' mich mit deinem Augenlaser"-Kink erfunden. Diese Serie wird vor der größten und meines Wissens auch einzigen Superhelden-Orgie im Mainstream ebenfalls nicht zurückschrecken. Der Twitter-Account von The Boys erinnert uns daran, dass der "Herogasm", der Held/innen-Orgasmus, schon in Staffel 3 bevorsteht.

Einige Fans kennen den spektakulären Subplot aus den Comics. Was steckt dahinter? Den berüchtigten The Boys-Comic könnt ihr jetzt schon kaufen.*

The Boys Staffel 3: Die buchstäbliche Entladung sämtlicher Supe-Triebe

Auch Superheld/innen müssen mal Dampf ablassen. In den Körpern der Supes brodeln unbändige Triebe, potenziert durch ihre übermenschliche Kräfte. Der Vought-Konzern ist sich dieser "Gefahr" absolut bewusst und veranstaltet deshalb einmal im Jahr eine Party. Diese Party eskaliert regelmäßig zu einem, wie Comic Book Resources schreibt, jährlichen Superhelden-Orgasmus.

Comic-Fans, wer ist bereit, den Herogasm auf dem kleinen Bildschirm zu sehen?

Vought peitscht seine Held/innen an diesen Tagen mit Drogen auf, damit die ihre anstrengenden Pflichten und Verantwortungen im kollektiven Rausch mal vergessen. Die Held/innen werden in dieser Phase komplett abgeschottet, können also machen was und mit wem sie wollen. Geschützt vor der urteilenden Öffentlichkeit. (Mehr The Boys: Dieser Schurke darf nur in Pornos auftreten)

Wir erleben wir die wohl größte The Boys-Sex-Szene bei Amazon Prime?

Herogasm ist eine sechsteilige Comic-Reihe von Garth Ennis und John McCrea. Das Boys-Team um Billy Butcher schleicht sich auf die Party und erlebt die Orgie hautnah. Sie wollen Pläne über eine Supe-Verschwörung in Erfahrung bringen. Das klingt wie eine ganz normale The Boys-Episode. Aber kann Showrunner Eric Kripke das wirklich so umsetzen?

The Boys, wie er noch nie gesehen habt: Homelander verschluckt sich an Milch

Das ist offenbar gar nicht so leicht, aber möglich. Vor einem Jahr verkündetet er bei Reddit :



Wir haben gerade herausgefunden, wie wir den Herogasm umsetzen. [...] Ich will das unbedingt machen, aber wir mussten unseren eigenen Dreh finden, damit es nicht einfach keine ganze Stunde Hardcore-Porno wird. Ich denke, wir haben es.

Über die, äh, Paarungen ist schon etwas bekannt. Wobei nicht sicher ist, ob wir sie auch in der Serie sehen werden. Teil der Orgie sind in jedem Fall auch die ruhmreichen Seven um Homelander.

