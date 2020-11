Dexter ist auch mit verhunztem Ende brillant: Staffel 9 kann es wieder beweisen

Dexter ist eine geniale Serie mit verpfuschtem Ende und kehrt überraschend für eine 9. Staffel zurück. Wir diskutieren im Podcast über unsere Freude und Wut.

Macht das umstrittene Ende von Dexter die Serie kaputt? Finden wir nicht. Gemeinsam mit den Dexter-Fans Esther Stroh und Patrick Reinbott aus der Moviepilot-Redaktion diskutiere ich in unserem Podcast Streamgestöber über die einzigartige Serie, was uns verärgert hat und was wir von der späten, 9. Staffel erwarten.

Jetzt reinhören: Dexter ist trotz des Endes eine fantastische Serie

Wenn ihr euch nur für ein bestimmtes Thema zu Dexter interessiert, dann haben wir hier unsere Kapitelmarken für euch:

00:01:38 - Dexter: Was ist das & warum haben wir es geguckt?

- Dexter: Was ist das & warum haben wir es geguckt? 00:21:16 - Warum Dexter so brillant ist

- Warum Dexter so brillant ist 00:35:46 - Was uns an Dexter verärgert (Spoiler)

- Was uns an Dexter verärgert (Spoiler) 00:49:12 - Die besten Figuren, Bösewicht/innen und Staffeln (Spoiler)

- Die besten Figuren, Bösewicht/innen und Staffeln (Spoiler) 01:04:12 - Umstrittenes Ende & Staffel 9-Ausblick (Spoiler)

- Umstrittenes Ende & Staffel 9-Ausblick (Spoiler) 01:25:23 - Fan-Post & Verabschiedung

Unser Tipp: Alle 8 bisherigen Staffeln von Dexter gibt es in Deutschland bei Sky Ticket zu streamen.

Dexter ist eine einmalige Serie - mit ein paar Abzügen

Vielleicht hätte es keine 8 Staffeln von Dexter gebraucht, trotzdem bringt jede davon etwas Spannendes mit sich. Neben Shameless und Homeland ist Dexter immer noch die größte Serie des Senders Showtime, obwohl die 8. Staffel schon vor 7 Jahren zu Ende ging. Die 1. Staffel basiert auf Jeff Lindsays Roman Des Todes dunkler Bruder und zog uns damals sofort in den Bann.

© Showtime Dexter

Die satten Farben im warmen Sonnenlicht Miamis und die knallroten Blutspritzer sind der perfekte Gegensatz zu Dexters "dunklem Begleiter". Seine Mordlust lebt er meist nachts aus und kidnappt seine Opfer in vertrauter Umgebung. Nur damit sie nackt auf einem hell bestrahlten Tisch in größtmöglicher Sterilität landen.

Dexters Voice Over lässt uns am Innenleben des undurchschaubaren Soziopathen teilhaben und drängt uns regelrecht zur Sympathie für ihn. Teilweise gibt uns seine Erzählung sogar einen Vorsprung und vermittelt uns seine Bedürfnisse, noch bevor er es selbst versteht. Michael C. Halls weiche, aber monotone Stimme tut ihr übriges.



Im Podcast machen wir jedoch auch unserer Verärgerung über oftmals faules Drehbuchschreiben und ermordete Hauptdarstellerinnen Luft. Die letzte Folge würden wir gerne zur Gänze aus unserem Gedächtnis streichen.

Dexter Staffel 9 kann zeigen, was die Serie drauf hat

Die Überraschung war groß, als vor wenigen Wochen die 9. Staffel von Dexter mit Michael C. Hall angekündigt wurde. Im Podcast erzählen wir euch, was wir bereits darüber wissen und was wir uns von Staffel 9 erwarten.

© Showtime Dexter und Debora

Nicht nur soll die Zusatzstaffel an einem Ort spielen, den wir noch nicht kennen (nicht Miami und kein Wald in Oregon), auch werden wieder einige Figuren sterben. Wer außer dem Dexter-Darsteller zurückkehrt, ist noch nicht bekannt. Frühestens wird Staffel 9 in einem Jahr im Herbst 2021 starten.

Eine weitere Aussage zum Inhalt gibt es: Das bisherige Finale wird nicht rückgängig gemacht.

© Moviepilot Im Streamgestöber: Patrick, Esther und Andrea

Die Podcast-Stimmen: Patrick Reinbott (@D_Pat1992 ), Esther Stroh (@straw_star ) und Andrea Wöger (@andreawoeger ).



