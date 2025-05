Kommt Andor Staffel 3? So geht die Star Wars-Geschichte weiter

Wird es eine 3. Staffel von Andor geben? Und wie geht die Geschichte von Cassian Andor im Star Wars-Universum weiter? Auf beide Fragen haben wir (leider) schon eine Antwort.

Andor ist der größte Star Wars-Triumph seit Jahren. In zwei Staffeln erfahren wir nicht nur die Vorgeschichte des titelgebenden Rebellen-Captains. Wir tauchen auch tiefer in die Konflikte rund um den Widerstand gegen das Imperium ein. Wie ist die Rebellen-Allianz entstanden? Und wie wurde der Todesstern gebaut? Jetzt wissen wir es.

Dennoch ist da dieser Hunger nach mehr: Wird es eine 3. Staffel von Andor geben? Das fragen sich sicherlich viele, die sich bei Disney+ die jüngsten Folgen der Star Wars-Serie angesehen haben. Das kann unmöglich alles gewesen sein. Andor ist so gut – man wünscht sich, dass es weitergeht. Leider haben wir schlechte Neuigkeiten.

Andor Staffel 3 kommt nicht: Die Geschichte wird dafür in den Star Wars-Filmen weitererzählt

Obwohl Serienschöpfer Tony Gilroy Andor ursprünglich als Serie mit fünf Staffeln geplant hatte, wissen wir bereits seit einiger Zeit, dass die Serie neu strukturiert wurde und in ihrer endgültigen Form nun genau zwei Staffeln mit jeweils zwölf Episoden umfasst. Das bedeutet: Andor ist zu Ende. Wir haben das Finale gesehen.

Wie die Geschichte weitergeht, erfahren wir trotzdem, denn Andor geht in seinen letzten Minuten direkt in die Ereignisse von Rogue One über. Ihr könnt also nach dem Finale der 2. Staffel direkt mit dem Star Wars-Film über den Diebstahl der Todessternpläne weiterschauen, der ebenfalls bei Dinsey+ als Stream zur Verfügung steht.

Und an diesem Punkt ist noch nicht Schluss: Denn Rogue One mündet in den ersten Minuten von Krieg der Sterne, dem Star Wars-Film, mit dem vor knapp 40 Jahren alles begann. Ihr könnt ab sofort also einen ganz besonderen Marathon einlegen, der euch vom Funken der Rebellion bis zur Zerstörung des Todessterns führt.

Unbedingt nochmal schauen: Nach Andor seht ihr Rogue One und Krieg der Sterne mit neuen Augen

Selbst wenn ihr Rogue One und Krieg der Sterne schon gesehen habt, lohnt es sich, nach dem Finale von Andor einen weiteren Blick in die Star Wars-Filme zu werfen, da sich mit dem neu gewonnenen Wissen aus der Serie einige vertraute Ereignisse und Figuren rückwirkend ganz anders lesen lassen, etwa bei Mon Mothma und Saw Gerrera.

Auch die müden Augen von Cassian dürften ganz anders wirken, wenn er in Rogue One zum ersten Mal in Erscheinung tritt, ganz zu schweigen von diesem überlebensgroßen Bild des Todessterns, der seinen Schatten über die Galaxis wirft. Was bei George Lucas wie ein Sci-Fi-Gimmick wirkte, besitzt fortan einen völlig anderen Charakter.

Mehr zu Andor Staffel 2:

Eine 3. Staffel von Andor ist an dem Punkt, an dem die Serie nach 24 Episoden angelangt ist, im Grunde also gar nicht mehr notwendig. Der Sprung zu Rogue One folgt direkt und danach geht es mit Krieg der Sterne weiter. Hoffen wir lieber, dass uns in Zukunft noch viele weitere geniale Star Wars-Ableger wie Gilroys Andor-Abenteuer erwartet.