Kommt Captain America 5? Das ist über Sam Wilsons MCU-Zukunft nach Brave New World bekannt

Mit Brave New World erlebt Sam Wilson sein erstes Leinwandabenteuer als neuer Captain America. Doch wie steht es um die MCU-Zukunft des Superhelden und einen möglichen Captain America 5?

Anthony Mackie ist der neue Captain America des Marvel Cinematic Universe. Sechs Jahre nachdem Steve Rogers am Ende von Endgame seinem Avengers-Kollegen den ikonischen Schild aus Vibranium überreicht hatte, feiert Sam Wilson in Captain America 4: Brave New World seit dem 13. Februar 2025 sein Leinwanddebüt als neuer Cap.

Aber wie stehen die Chancen, dass in Zukunft auch ein Captain America 5 mit Mackie in der Hauptrolle zu sehen ist? Die gute Nachricht dabei ist: Marvel-Fans müssen gar nicht so lange auf Captain Americas nächsten MCU-Auftritt warten.

In diesem Artikel klären wir folgende Fragen:

Wie geht die Geschichte weiter?

Kommt Captain America 5?

Avengers 5 vor Captain America 5: So könnte Sam Wilsons Geschichte im MCU weitergehen

In Captain America: Brave New World stellt Sam Wilson unter Beweis, dass ein Held auch ohne besondere Superkräfte mächtige Gegner wie die Serpent Society oder einen roten Hulk aka US-Präsident Thaddeus Ross (Harrison Ford) in die Knie zwingen kann. Ob er auch das Zeug hat, ein eigenes Avengers-Team anzuführen? Das erfahren wir schon nächstes Jahr.

Nach Brave New World wird Anthony Mackie im Frühling 2026 in Avengers 5: Doomsday erneut als Captain America zu sehen sein. Unter anderem wird er auf den von Robert Downey Jr. verkörperten Marvel-Schurken Doctor Doom treffen – und eventuell sogar weitere böse Versionen der originalen Avengers-Stars. Auch ein Auftritt von Steve Rogers-Darsteller Chris Evans ist bereits sicher.

Mit The Falcon and The Winter Soldier und jetzt Brave New World hat sich Sam Wilson als neuer Captain America des MCU etabliert – und das ist erst der Anfang. Wie lange er die Rolle in Zukunft noch spielen könnte, verriet Anthony Mackie kürzlich im Gespräch im Esquire :

Ich gebe dem Ganzen gute zehn Jahre. Es gibt die beiden Avengers-Filme, hoffentlich einen weiteren Captain America, und dann gibt es zufällige Auftritte: Oh, Spider-Man! Oh, Fantastic Four! Was macht ihr denn hier? Aber man weiß ja nie. Ich meine, ich will kein sechzigjähriger Captain America sein.

Ob der neue Captain America tatsächlich in kommenden Marvel-Filmen wie The Fantastic Four: First Steps oder Spider-Man 4 für Cameoauftritte vorbeischaut, ist natürlich noch nicht bekannt und sollte eher als humorvolles Beispiel seitens Mackie angesehen werden. Dass er ein Teil der sich bald neu formierenden Avengers in Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars sein wird, ist hingegen so gut wie sicher. Aber wie steht es um einen weiteren Captain America-Film?

Weitere Captain America 4-News:

Kommt Captain America 5? Ein weiterer Solo-Film lässt noch lange auf sich warten

Dass Anthony Mackie bereits über einen weiteren Captain America-Film hofft, ist erstmal ein positives Zeichen, dass der MCU-Star seine neue Superhelden-Identität in Zukunft nicht so schnell wieder ablegen möchte. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es allerdings keine offiziellen Meldungen, dass Marvel Studios bereits an Captain America 5 arbeiten.

Überraschend ist das nicht. Immerhin lagen zwischen dem dritten und dem vierten Captain America-Film knapp neun Jahre. Darüber hinaus hängt die Aussicht auf einen weiteren Blockbuster für Sam Wilson von mehreren Faktoren ab. Vor allem Brave New Worlds Erfolg am Box Office wird entscheidend sein, ob Disney und Marvel Studios Potenzial für weitere Solo-Abenteuer Sam Wilsons sehen.

Darüber hinaus sollten wir nicht mit neuen News zu einem weiteren Captain America-Film vor 2027 rechnen. Dann erscheint mit Avengers: Secret Wars das große Finale der aktuellen Multiverse-Saga, die das Universum des MCU einmal komplett umkrempeln könnte. Ob Sam Wilson danach überhaupt noch Captain America ist oder ein ganz anderer Held in dessen Fußstapfen tritt, muss sich erst noch zeigen.