Captain America 4 kündigt neue Avengers-Bedrohung an: Die Abspannszene erklärt

Captain America: Brave New World führt die Tradition der Abspannszenen im MCU fort. Was euch in der Post-Credit-Szene des Marvel-Blockbusters erwartet, erfahrt ihr hier.

Mit Captain America: Brave New World stellt uns das Marvel Cinematic Universe Sam Wilson (Anthony Mackie) als Nachfolger von Steve Rogers auch im Kino vor. Dieser muss allerdings ohne Kräfte durch ein Superheldenserum gegen gefährliche Gegner wie Serpent Society-Anführer Sidewinder und sogar einen roten Hulk antreten.

Wie bei allen 34 vorangegangenen MCU-Filmen stellt sich auch diesmal die Frage: Sollten Marvel-Fans bis zum Ende des Abspanns von Captain America: Brave New World sitzen bleiben? Oder kann der Kinosaal schon vor den Credits ruhigen Gewissens verlassen werden? Hier findet ihr die Antwort, was euch am Ende des Films erwartet. Achtung, weiter unten finden sich massive Spoiler.

Wie viele Abspannszenen hat Captain America: Brave New World?

Fans des Marvel Cinematic Universe kennen das Spiel bereits. Am Ende eines Films gibt es in der Regel bis zu zwei Bonusszenen: eine Mid-Credit-Szene nach dem ersten Teil des Abspanns sowie eine Post-Credit-Szene ganz am Ende. Bei Captain America 4 gibt es allerdings nur eine Abspannszene nach den Credits.



Lohnt es sich bis zum Ende des Abspanns sitzen zu bleiben?

Die kurze Antwort: Nein. Am Ende des Abspanns erwartet euch eine kurze Post-Credit-Szene, die zwar einen kleinen Teaser für den kommenden MCU-Blockbuster Avengers 5: Doomsday bereithält. Marvel-Fans erwarten aber keine relevanten neuen Informationen über das Multiversum. Auch werden keine neuen Superheld:innen oder Bösewicht:innen enthüllt.

Schaut hier nochmal den Trailer zu Captain America 4:

Captain America: Brave New World - Trailer (Deutsch) HD

Es lohnt sich also nicht unbedingt, den minutenlangen Abspann abzuwarten. Wenn ihr trotzdem wissen möchtet, was euch in der Zusatzszene erwartet oder ihr diese vielleicht schon verpasst habt, dann findet ihr im nächsten Abschnitt eine Erklärung.

Achtung, es folgen Spoiler:

Die Abspannszene von Captain America 4: Gefahren aus dem Multiversum sind auf dem Weg

Als großer Bösewicht von Captain America: Brave New World enthüllt sich im Laufe des Films der Wissenschaftler Samuel Sterns (Tim Blake Nelson). Dieser wurde nach den Ereignissen aus Der unglaubliche Hulk viele Jahre lang von Thaddeus Ross (Harrison Ford) in Gefangenschaft gehalten und setzt jetzt einen ausgeklügelten Racheplan in Gang, um den US-Präsidenten in einen Hulk zu verwandeln und so dessen Reputation zu zerstören.

Samuel Sterns kam im ersten Hulk-Film des MCU mit Bruce Banners Gammastrahlen-Blut in Kontakt, woraufhin sich nicht nur sein Kopf, sondern auch sein Verstand vergrößerte. Dank seiner Superintelligenz kann er alle erdenklichen Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen berechnen und voraussehen. Diese Kraft spielt für die Abspannszene erneut eine wichtige Rolle.



Im Finale des Films konnte Sterns seine Pläne zwar erfolgreich durchführen, wurde jedoch für seine Vergehen in das Hochsicherheitsgefängnis The Raft gesperrt. Dort stattet ihm Sam Wilson in der Abspannszene einen Besuch ab und erhält eine ominöse Vorhersage: Dank seiner quasi allwissenden Intelligenz kann Stern deduzieren, dass es nicht nur eine Welt gibt, sondern auch alternative Universen existieren müssen.

Spottend mahnt er Sam, dass es auch in anderen Universen Superhelden wie ihn geben muss, die dafür sterben würden, ihre Welt zu beschützen. Im Gegensatz zu Captain America wissen Marvel-Fans natürlich längst von der Existenz des Multiversums und alternativer Versionen bekannter Held:innen und Schurk:innen. In Sterns Warnung versteckt sich jedoch ein spannender Teaser, der für Avengers: Doomsday von großer Bedeutung sein könnte: Was passiert, wenn die "Anderen" kommen?

Die Post-Credit-Szene heizt nun die Spekulation an, dass in den nächsten zwei Avengers-Filmen Doomsday und Secret Wars ein Kampf zwischen dem rund um Sam Wilson neu formierten Avengers-Team der Erde-616 und Held:innen anderer Universen entbrennen könnte. Das würde die Besetzung von Robert Downey Jr. als Superschurke Doctor Doom direkt in ein ganz neues Licht rücken.

Werden etwa alternative Varianten der originalen Avengers zur großen Bedrohung aus dem Multiversum? Dafür spricht, dass auch Ex-Captain America Chris Evans bereits für Avengers: Doomsday besetzt wurde. Warum möglicherweise Superheld:innen anderer Realitäten bald das Universum-616 angreifen? Das erfahren wir schon kommendes Jahr, wenn der nächste Avengers-Film im Frühling 2026 in den Kinos startet.

Captain America: Brave New World läuft seit dem 13. Februar 2025 in den deutschen Kinos. Es ist der erste von insgesamt drei MCU-Filmen, die dieses Jahr die Leinwand erobern.