Kommt ein Netflix-Crossover von The Night Agent und The Recruit? Das sagen Gabriel Basso und Noah Centineo dazu

The Night Agent und The Recruit sind zwei Agenten-Thriller-Serien bei Netflix mit starken Ähnlichkeiten. Da liegt ein Crossover nahe – oder? Das sagen Gabriel Basso und Noah Centineo.

Netflix hat mit The Night Agent und The Recruit aktuell zwei Agenten-Thriller im Programm, die beim Publikum einen Nerv getroffen haben. Während Staffel 1 von The Night Agent fast 100 Millionen Mal angeschaut wurde, hält sich Staffel 2 nun bereits seit Wochen wacker auf Platz 1 der Netflix-Charts. The Recruit hat erst vor wenigen Tagen die 2. Season auf dem Streamer debütiert und steht in den Serien-Charts bereits direkt hinter The Night Agent auf Platz 2.

Die Ähnlichkeit der beiden Serien ist dabei nicht von der Hand zu weisen, denn beide drehen sich um junge US-Agenten, die in internationale Machenschaften verstrickt werden. Können wir also bald mit der großen Agenten-Fusion auf Netflix rechnen? Laut den Serien-Stars Gabriel Basso und Noah Centineo ist das nicht ganz so einfach.

The Night Agent und The Recruit im Netflix-Crossover? Gabriel Basso und Noah Centineo sind nicht überzeugt

Die Stars haben sich für ein Interview von Entertainment Tonight zusammengesetzt und ihre beiden Netflix-Hits diskutiert. Dabei sprachen sie auch über ein mögliches Crossover – und dessen Hürden. So erklärte Basso:

Ich glaube nicht, dass ein Crossover funktionieren würde. [...] Es wäre etwas nur für die Zuschauenden, anstatt das Reale der Serien beizubehalten.

Centineo erklärte weiter: "Es gäbe keine Logik mehr, wenn es ein Crossover gäbe." Dennoch ließ er die Tür offen: "Es ist Fernsehen ...", woraufhin Basso seinen Satz komplettierte: "... man weiß nie."

Auch wenn beide Agenten-Thriller mit ähnlichen Geschichten aufwarten, sind viele Details doch unterschiedlich, die die jeweils andere Serienwelt gehörig durcheinanderbringen würden – wie etwa die Vorgesetzten bei CIA und FBI oder unterschiedliche Präsident:innen. Eine Fusion wäre also am ehesten in einer Art Multiversum möglich, in dem verschiedene Realitäten nebeneinander existieren. Dass das passiert, glauben offenbar jedoch weder Basso noch Centineo wirklich.

Schaut euch hier das Gespräch zwischen Gabriel Basso und Noah Centineo an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch interessant:

Wie geht es mit The Night Agent und The Recruit auf Netflix weiter?

Während für The Night Agent bereits eine 3. Staffel bestätigt wurde, wartet The Recruit noch auf grünes Licht für eine Fortsetzung. Serienschöpfer Alexi Hawley gab sich hier jedoch vor kurzem hoffnungsvoll und hatte bereits einige Ideen für neue Folgen in petto, die Noah Centineos Owen Hendricks nach Südamerika oder Afrika bringen könnten.