Kommt eine Fortsetzung von F1? Fans dürfen jetzt schon hoffen

F1: Der Film läuft noch keine Woche in den Kinos, da gibt es erste Berichte, dass Apple TV+ aktiv über Teil 2 nachdenkt. Wir haben den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.

Hollywood war skeptisch: Kann Apple TV+ mit dem sündhaft teuren F1: Der Film seinen ersten durchschlagenden Box-Office-Erfolg verbuchen? Nicht zuletzt ist die Formel-1-Thematik alles andere als ein Garant für üppige Einspielergebnisse in den USA. Die Kinozahlen vom Startwochenende sehen jedoch beeindruckend aus.

Kein Wunder, dass es jetzt schon Berichte über eine Fortsetzung des Rennsportfilms kursieren, der uns Brad Pitt als abgehalfterten Formel-1-Fahrer Sonny Hayes vorstellt. 144 Millionen US-Dollar hat F1 bis dato eingespielt. Ausgehend von den bisherigen Prognosen wird der Action-Blockbuster der erfolgreichste Originalfilm von Apple TV+.

Apple TV+ denkt für F1-Fortsetzung mit Brad Pitt nach

In einer umfangreichen Analyse schlüsselt das Branchenmagazin Variety den Erfolg von F1 auf und überlegt, was das für die Zukunft des Streaming-Diensts Apple TV+ im Hinblick auf seine Leinwandstrategie bedeutet. In diesem Zuge erwähnt Variety mit Verweis auf eine seiner Quellen, dass das Unternehmen über Teil 2 nachdenkt.

Sehr viel konkreter werden die Informationen vorerst nicht. Das grundlegende Signal dürfte Fans des frisch gestarteten Rennspektakels aber freuen. Regisseur Joseph Kosinski wurde zudem mehrfach nach einer Fortsetzung gefragt und zeigte sich der Idee gegenüber sehr aufgeschlossen. Entertainment Weekly verriet er kürzlich:

Das muss das Publikum entscheiden, ob es [Teil 2 von F1: Der Film] sehen will. Ich habe sehr gerne mit dieser Gruppe von Leuten zusammengearbeitet. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, unser eigenes Formel-1-Team aufzubauen. Ich würde gerne sehen, was als Nächstes für APXGP und Sonny Hayes passiert.

Gegenüber GQ formulierte er sogar eine Crossover-Idee:

Wir finden heraus, dass [der von Tom Cruise in Days of Thunder gespielte Cole Trickle] eine gemeinsame Vergangenheit mit Sonny Hayes hat. Sie waren irgendwann Rivalen, sind sich vielleicht über den Weg gelaufen ... Ich habe von diesem epischen Go-Kart-Kampf bei Interview mit einem Vampir gehört, den sich Brad [Pitt] und Tom [Cruise] geliefert haben, und wer würde nicht dafür bezahlen, die beiden auf der Rennstrecke gegeneinander antreten zu sehen?

Bei Tage des Donners – Days of Thunder handelt es sich um einen von Action-Maestro Tony Scott inszenierten Rennsportfilm aus dem Jahr 1990, der ebenfalls mit einigen waghalsigen und adrenalingeladenen Rennsequenzen aufwartet. Hauptdarsteller Tom Cruise hat selbst bereits durchblicken lassen, dass er unbedingt Days of Thunder 2 drehen will. Bislang ist der Film allerdings nicht offiziell angekündigt.

Mehr zu F1:

Wann erscheint Teil 2 von F1: Der Film im Kino?

Auch wenn es schon erste Gespräche bei Apple TV+ gibt, sei an dieser Stelle betont, dass eine Fortsetzung von F1: Der Film bislang kein grünes Licht erhalten hat. Das Projekt befindet sich vermutlich noch nicht einmal in irgendeiner Planungsphase. Vielmehr wägt der Streamer aktuell seine Optionen ab, wie er sein Filmgeschäft weiter ausbauen kann. Ausgehend vom bisherigen F1-Erfolg wäre Teil 2 eine dieser Optionen.