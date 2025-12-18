Kommt Fallout Staffel 3? So sieht die Zukunft von Amazons Sci-Fi-Serie aus

Staffel 2 von Amazons Sci-Fi-Serie Fallout ist gerade angelaufen. Aber wie Produzenten jetzt enthüllten, wird an Staffel 3 bereits fleißig gearbeitet. Wann soll sie kommen?

Wann kommt Fallout Staffel 3 zu Amazon Prime Video?

Variety zitiert aus einem Gespräch mit Howard, der nicht nur Produzent der Serie, sondern auch Entwickler der Spielevorlagen bei Bethesda ist:

Für uns auf der Spiele- und Serienseite gilt: Wir schreiben gerade Staffel 3. Wir sprechen momentan darüber, was wir in Staffel 3 für die Serie tun können und welche Elemente wir in die Spiele übernehmen, damit sich das Ganze nicht forciert anfühlt.

Schaut hier den Trailer zu Fallout Staffel 2:

Fallout Season 2 - Trailer (Deutsch) HD

Und wer auf eine möglichst schnelle Veröffentlichung von Staffel 3 hofft, wird sich an Jonathan Nolans Worten erfreuen, die Collider aus einem IGN-Interview zitiert:

Was Staffel 3 angeht, hoffen wir auf einen Drehstart im nächsten Sommer. [...] Es ist ein unglücklicher Trend im TV, dass Staffeln immer länger brauchen für die Fertigstellung. [...] Wir würden sie gerne so bald wie möglich veröffentlichen.

Aber was bedeutet das genau? Sollte Fallout Staffel 3 tatsächlich im Sommer mit dem Dreh beginnen, könnten wir uns einen Amazon-Start im Sommer 2027 vorstellen. Auch zwischen dem Drehstart und der Veröffentlichung von Staffel 2 vergingen etwa zwölf Monate.

