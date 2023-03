Kommt Hobbs and Shaw 2 noch? Zwei Fast and Furious-Filme sind fest geplant, aber die Spin-offs mit Dwayne Johnson sind nicht dabei

Hobbs and Shaw ist das erste Kino-Spin-off der Action-Reihe Fast and Furious. Aber kommt die Fortsetzung noch? Hier seht ihr die Pläne zur Zukunft des Franchise.

Die Fast and Furious-Reihe tuckert ihrem Ende entgegen. Spin-off-Filme wie Fast & Furious: Hobbs & Shaw können das Auto-Franchise auf Laufen halten. Aber wie steht es um die Fortsetzung der Action-Reihe, die sich auf die Figuren von Dwayne Johnson und Jason Statham konzentriert? Heute um 20.15 Uhr läuft Hobbs and Shaw bei RTL. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Zukunft der Spin-offs und der Hauptreihe Fast and Furious.

Ist Hobbs and Shaw 2 überhaupt noch geplant?

Die kurze Antwort: Nein, aktuell ist Hobbs and Shaw 2 weder geplant noch in Arbeit. Die lange Antwort ist nicht viel optimistischer, bietet allerdings Lichtblicke. Hobbs and Shaw war zwar profitabel, aber nicht so erfolgreich wie erhofft. Einem Budget von knapp 200 Millonen US-Dollar stand ein Einspielergebnis von 760 Millionen US-Dollar gegenüber. Zum Vergleich: Fast and Furious 6, 7 und 8 spielten allesamt mehr ein, die letzten beiden über eine Milliarde US-Dollar. Fast 9 litt bei seinem Start im Sommer 2021 noch unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. (Quelle: Box Office Mojo )

Diese Zahlen schreckten nicht ab. Sie ermutigten aber auch nicht zu einer Hobbs and Shaw-Fortsetzung. Der Streit zwischen Vin Diesel und Dwayne Johnson könnte die Pläne zusätzlich gebremst haben. Das letzte Update stammt von Produzentin Kelly McCormick. Sie sagte Comic Book im Dezember, ein Sequel sei derzeit "nicht im Gespräch". Spin-offs wie Hobbs and Shaw werden allerdings wieder interessanter, sobald die Fast-Hauptreihe endet. Und das dauert gar nicht mehr so lange.

Das Finale: Wann kommen Fast and Furious 10 und 11?

Aktuell sind 2 Filme aus dem Fast-Universum fest eingeplant:

Fast & Furious 10 startet am 15. Mai 2023

Fast and Furious 11 bildet das endgültige Finale der Action-Reihe um Vin Diesels Dom Toretto und wird wahrscheinlich ein bis zwei Jahre später anlaufen

Die Fast-Welt wird nicht mit dem Ende der Hauptreihe sterben. Das Studio Universal ist angewiesen auf die Einnahmen des profitablen Franchises. Im Laufe der Jahre waren deshalb verschiedene Spin-offs im Gespräch, darunter auch ein Film nur über Michelle Rodriguez' Figur Letty Ortiz . Nach Fast 11 dürfte aber erstmal ein anderes Projekt in der Pole-Position stehen: Hobbs and Shaw 2.

Worum geht es in Hobbs and Shaw?

Eigentlich sind Luke Hobbs (Dwayne Johnson) und Deckard Shaw (Jason Statham) seit den Ereignissen in Fast & Furious 6 und Fast & Furious 7 erbitterte Feinde. Trotz ihrer geteilten Liebe für hochgetunte Autos könnten der Secret Service-Agent und der Ex-Elitesoldate kaum unterschiedlicher sein und würden einander am liebsten gegenseitig den Hals umdrehen.

Doch dann erscheint der internationale Terrorist Brixton (Idris Elba) auf der Bildfläche, der seinen Körper genetisch aufgerüstet hat und nun Angst und Schrecken verbreitet. Sogar Shaws fähige Schwester Hattie (Vanessa Kirby), die einst als Agentin für das MI6 gearbeitet hat, kann er übermannen. Hobbs und Shaw müssen nun einsehen, dass es ihnen nicht im Alleingang gelingen wird, Brixton das Handwerk zu legen - also schließen sie sich mit viel Action, trockenem Humor und natürlich zahlreichen Auto-Verfolgungsjagden widerwillig zu Verbündeten zusammen, um die Menschheit zu retten.

