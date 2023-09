Kommt Lucy 2? Scarlett Johanssons Sci-Fi-Kracher geht als Serie weiter, aber es gibt ein großes Problem

Scarlett Johansson Sci-Fi-Film Lucy war 2014 ein großer Erfolg. Die Lucy-Fortsetzung ist mittlerweile unterwegs. Aber ist Scarlett Johansson dabei?

Kommt Lucy 2 oder nicht? Der mit verhältnismäßig geringem Aufwand gedrehte Sci-Fi-Blockbuster von Luc Besson schaffte 2014 einen Überraschungserfolg. Scarlett Johansson spielte die Titelfigur, die mithilfe einer Droge ihr gesamtes kognitives Potenzial ausschöpfte und zu einer Art Superheldin mutierte. Eine Fortsetzung von Lucy soll sich tatsächlich in Arbeit befinden.

Lucy 2: Was ist über die Sci-Fi-Fortsetzung bekannt?

Wie Variety berichtete, entwickeln Luc Bessons EuropaCorp und Village Roadshow gemeinsam eine Spin-off-Serie zu Lucy mit Morgan Freeman. Freeman spielte im Film einen Professor, der der Hauptfigur Lucy als Mentor zur Seite stand. Diese Ankündigung ist nun fast ein Jahr her. Weitere Entwicklungen gab es in diesem Zeitraum leider nicht.

Wann kommt die Lucy-Fortsetzung?

Ein Starttermin für die Lucy-Serie ist derzeit nicht bekannt. Wenn die Dreharbeiten jetzt beginnen würden, wäre ein Start Mitte 2024 möglich. Wahrscheinlicher ist, dass die Serie im Jahr 2025 kommt.

Für Lucy-Fans dürfte aber auch die folgende Frage wichtig sein ...

Ist Scarlett Johansson überhaupt in der Lucy-Fortsetzung dabei?

Focus Features Scarlett Johansson in Asteroid City

Die Informationen zur Geschichte der Lucy-Serie halten sich noch in Grenzen. Sicher ist, dass Morgan Freemans Figur eine größere Rolle spielt. Was die Vorfreude trübt: Scarlett Johansson wurde in der Bekanntgabe der Pläne nicht erwähnt. Dass die extrem gefragte Schauspielerin in der Serie auftaucht, ist eher unwahrscheinlich. Maximal ein Gastauftritt wäre drin.

Ausgeschlossen ist Stand jetzt aber nichts. Womöglich ist die Story so gut, dass Johansson sich doch überreden lässt.

