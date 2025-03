Kommt Running Point Staffel 2? Macherin hat Netflix-Chef sogar schon nach fünf weiteren Staffeln gefragt

Die von Kate Hudson angeführte Sportserie Running Point ist überaus erfolgreich bei Netflix gestartet. Doch wie sieht es mit Staffel 2 aus? Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos.

Netflix hat den nächsten Feel-Good-Hit gelandet. Seit Donnerstag streamen alle acht Folgen der 1. Staffel von Running Point. Die ebenso berührende wie amüsante Sportkomödie entführt uns in die Räume der Los Angeles Waves, einer Basketballmannschaft, die sich seit mehreren Generationen im Besitz einer Familie befindet.

Zu Beginn der Serie ereignet es sich, dass Isla Gordon (Kate Hudson) unverhofft zur neuen Direktorin des Franchise aufsteigt, nachdem ihr Bruder Cam (Justin Theroux) einen Unfall unter Drogeneinfluss hatte. Damit er dem Ansehen der Los Angeles Waves nicht schadet, beschließt er, den Chefposten an seine Schwester zu übergeben.

Kommt Running Point Staffel 2 zu Netflix?

Obwohl Netflix manchmal direkt zwei Staffeln auf einen Schlag bestellt, hat der Streamer der 2. Staffel von Running Point bisher kein grünes Licht erteilt. Netflix will vermutlich zuerst schauen, wie die Serie ankommt. Die ersten Zahlen dürften jedoch überzeugen: Running Point ist in den USA auf Platz 1 in die Streaming-Charts eingestiegen.

Hauptdarstellerin Huston hat auf alle Fälle schon ihr Interessen an einer 2. Staffel von Running Point bestätigt. Gegenüber Entertainment Tonight sagte sie:

Ich hatte so viel Spaß dabei. Ich möchte es einfach weiter machen.

Co-Schöpfer Mindy Kaling sagte im selben Interview, dass sie sich bereits an Netflix-Chef Ted Sarandos gewandt und Folgendes gesagt hat:

Wir lieben es, die Serie zu machen. Kannst du sie nicht einfach für fünf weitere Staffeln verlängern?

Wann startet Running Point Staffel 2 bei Netflix?

Sollte sich Netflix tatsächlich dazu entscheiden, eine 2. Staffel von Running Point zu bestellen, sollten wir mindestens von einem Jahr Wartezeit ausgehen, wenn nicht sogar länger. Da mit Kate Hudson, Justin Theroux und Co. einige prominente Namen involviert sind, könnte es zu Terminüberschneidungen mit anderen Projekten kommen.

Wie geht Running Point in Staffel 2 weiter?

Achtung, Spoiler: Das Ende der 1. Staffel gibt eine eindeutige Richtung für die Fortsetzung der Geschichte vor. Nachdem es Isla gelungen ist, die Los Angeles Waves zu einigen unerwarteten Erfolgen zu führen, sieht sie sich mit ihrem größten Konkurrenten konfrontiert. Und nein, dieser stammt nicht aus einem anderen Franchise.

Der Cliffhanger gestaltet sich wie folgt: Als Isla in ihr Büro gehen will, muss sie schockiert feststellen, dass Cam wieder auf dem Chefsessel platz genommen hat. Entspannt legt er die Füße auf den Tisch und empfängt sie mit den Worten: "Hallo, mein Schwesterherz. Ich bin zurück." Erneut kommt ihr die eigene Familie in die Quere.

Nachdem Cam in der 1. Staffel über weite Strecken nur am Rand auftauchte, deutet die letzte Szene darauf hin, dass er in der 2. Staffel eine größere Rolle einnehmen wird. Isla mag sich mit ihren anderen (Halb-)Brüdern vertragen haben, doch der Älteste der Gordons hat das Kriegsbeil gerade erst ausgepackt und lehnt sich grinsend im Stuhl zurück.