Kommt Staffel 2 von Der Leopard bei Netflix? Das Ende macht es eindeutig

Mit reichlich Aufwand ging bei Netflix das Historien-Epos Der Leopard an den Start. Aber wird es eine 2. Staffel der Familiengeschichte geben?

Die Historienserie Der Leopard hat sich kürzlich in den Netflix-Charts festgesetzt, aber wie sieht es eigentlich mit einer Fortsetzung aus? Dieser Artikel erklärt das Ende von Der Leopard und gibt ein Update dazu, ob eine 2. Staffel überhaupt möglich ist.

Darum geht in Der Leopard bei Netflix

Die Serie basiert auf Giuseppe Tomasi di Lampedusas gleichnamigen Roman, der bereits 1963 mit Alain Delon und Claudia Cardinale als Der Leopard verfilmt wurde. Erzählt wird eine großangelegte Familiengeschichte vor dem Hintergrund der Unabhängigkeitsbewegung im Italien des 19. Jahrhunderts.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Don Fabrizio Corbera (Kim Rossi Stuart), Fürst des sizilianischen Hauses Salina. In den 1860ern führt er mit seiner Familie ein Leben der Privilegien und Tradition, während sich der Rest des Landes im Umschwung befindet. Um die Zukunft seiner Familie zu sichern, muss er unangenehme Allianzen eingehen. Dabei ist besonders die potenzielle Verheiratung seines Neffen Tancredi (Saul Nanni) mit Angelica (Deva Cassel), der Tochter des reichen Emporkömmlings Sedara, von Bedeutung. Denn Salinas eigene Tochter Concetta (Benedetta Porcaroli) ist in Tancredi verliebt.



Anders als Buch oder Film: Das Ende von Der Leopard bei Netflix erklärt

In der finalen 6. Episode von Der Leopard kommt es zum großen Ball, in dem Angelica der Gesellschaft von Palermo vorgestellt wird. Hier endet die Verfilmung von Luchino Visconti von 1963 mit dem Bild des Fürsten, der der Dunkelheit und damit dem Ende seiner Ära entgegengeht.

Am Ende des Romans folgt auf den Ball ein Zeitsprung von über 20 Jahren hin zum sterbenden Salina und dann noch einmal ein Sprung ins Jahr 1910, in dem seine Tochter Concetta auf dem Anwesen lebt. Insgesamt vergehen also knapp 50 Jahre in dem Roman.

Das Ende der Serie unterscheidet sich stark von der Vorlage und dem Film

Anders als im Buch gibt es in der Serie am Ende keine vergleichbaren Zeitsprünge. In der 6. Episode von Der Leopard reisen Salina und seine Tochter Concetta nach dem Ball zurück auf ihr Anwesen. Als er seine Blumenbeete bewundert, bricht der Fürst zusammen und landet daraufhin im Krankenbett. Mit seinen letzten Worten übergibt er Concetta die Verantwortung, die Familie nach seinem Tod zu führen.

Das Ende der Netflix-Serie verleiht der Geschichte eine Art feministischen Drall. Denn während Roman und Film sich auf den Niedergang einer Ära fokussieren, rückt die Netflix-Serie Concetta in den Vordergrund. Sie entscheidet sich gegen eine Eheschließung mit einem Mann, den sie nicht liebt, und übernimmt die Kontrolle über das Land ihres Vaters. Sie schüttelt die Fesseln ihrer Tradition gewissermaßen ab und wird zum Gegenentwurf Tancredis aufgebaut, der in einer unglücklichen Ehe gefangen ist.

Es wird keine 2. Staffel geben: Schaut stattdessen diese beiden Serien

Netflix bewirbt Der Leopard als Miniserie, es wird daher wahrscheinlich keine 2. Staffel geben. Was auch stimmig ist, da die Serie sich zwar von der Vorlage unterscheidet, aber den Großteil der Handlung verarbeitet.

Wer Lust auf mehr Serien wie Der Leopard hat, sollte sich als Ersatz diese zwei Streaming-Tipps bei Netflix vormerken:

Die Literaturverfilmung Hundert Jahre Einsamkeit erschien 2024 bei Netflix und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Gabriel García Márquez. Auch in dieser Serie steht eine Familie im Wandel der Zeit im Zentrum der Handlung und in Sachen Aufwand steht die Produktion Der Leopard in nichts nach.

erschien 2024 bei Netflix und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Gabriel García Márquez. Auch in dieser Serie steht eine Familie im Wandel der Zeit im Zentrum der Handlung und in Sachen Aufwand steht die Produktion Der Leopard in nichts nach. Die Serie The Crown greift vergleichbare Themen auf, da es in den sechs Staffeln über die Regentschaft der britischen Königin Elizabeth II. immer wieder um die Zwänge von Tradition, Adel und althergebrachten Moralvorstellungen geht.

Der Leopard als Film und als Buch

Darüber hinaus bleibt die Möglichkeit, den großartigen Roman von Giuseppe Tomasi di Lampedusa zu lesen.

Der Kinofilm von Luchino Visconti ist ebenfalls ein Meisterwerk, dem es wie nur wenigen Filmen gelingt, den Geist seiner Vorlage zu adaptieren und trotzdem einen eigenen Weg dafür zu finden.

Der unbedingt lohnenswerte Film ist in Deutschland derzeit aber nicht als VOD oder per Stream verfügbar. Selbst die DVDs und Blu-rays sind bei gängigen Anbietern nur aus zweiter Hand zu haben.

