Komplett bizarrer Sci-Fi-Western (!) heute im TV: Kaum zu glauben, dass der Film existiert

Wer Will Smith schon immer mal in einem Western sehen wollte, wird in diesem TV-Tipp fündig. Schaut Wild Wild West, aber auf eigene Gefahr ...

Der Regisseur von Men in Black, dazu dessen Hauptdarsteller, ein legendärer Kameramann und eine beliebte Fernsehserie als Basis: Wild Wild West besaß die Zutaten für einen (mindestens) soliden Zeitvertreib im Sommer 1999. Stattdessen sah das Publikum einen der größten finanziellen Misserfolge des Jahrzehnts, ausgestattet mit bizarren Ideen, die noch heute überraschen, verstören und unterhalten.

Das Western-Abenteuer mit Will Smith mixt Cowboys und Science-Fiction

Als Vorlage für Wild Wild West diente eine TV-Serie aus den 1960ern, in der zwei Secret Service-Agenten im Auftrag des Präsidenten Ulysses S. Grant gegen Bösewichte vorgehen. Dabei verließ man das klassische Western-Muster und spielte mit Steampunk-Elementen, also futuristischer Technik im Gewand des 19. Jahrhunderts. Insofern bewegt sich Barry Sonnenfelds Kinofilm nah an der Vorlage. Will Smith und Kevin Kline übernehmen die Rollen im Film, während Kenneth Branagh als Schurke den Schnurbart zwirbelt.

Zwischen Serie und Film liegen allerdings 170 Millionen Dollar Budget, sechs (!) Autoren und ein Produzent mit einer nachgewiesenen Fixierung auf Riesen-Spinnen. Das merkt man dem wilden Ritt durch den Westen in jeder Minute an.

Wild Wild West ist total lächerlich und trotzdem bemerkenswert

Die verrückten Erfindungen von Kevin Klines Figur werden im Vergleich zur Serie ad absurdum geführt und das gilt auch für den Humor, der kasperhaft und tumb um Gelächter bettelt. Die Chemie von Kline und Smith wurde damals wie heute kritisiert, aber im Grunde toben sich alle Beteiligten in ihrem eigenen kleinen Theater aus.

Warner Kevin Kline und Will Smith werden von einer fliegenden Guillotine beschossen

Kevin Kline zappelt durch die Kulisse, Kenneth Branagh gibt sich ganz den megalomanischen Ticks hin und zerfleischt zwischendurch das Drehbuch, während Will Smith durch den Wilden Westen schlendert, als befände er sich am Set von Independence Day 2. Kamera-Legende Michael Ballhaus, Barry Sonnenfeld und ihr Team inszenieren das Ganze wie die Western-Adaption von Der Zauberer von Oz, überkandidelt bis in den letzten Millimeter Filmmaterial und deswegen bemerkenswert. Es ist kaum zu glauben, dass jemand diese Ansammlung an schlechten, manchmal nervigen und ziemlich unterhaltsamen Ideen abgesegnet hat.

Mit Blick auf die Inflationsrate würde dieser Film heute über 300 Millionen Dollar kosten und einer der Gründe dafür ist die Robo-Spinne des Bösewichts. Produzent Jon Peters wird nachgesagt , dass er eine Riesen-Spinne vorher in einem Superman-Film und einer Sandman-Apadation unterbringen wollte. In Wild Wild West konnte er seinen Traum verwirklichen – und setzte dem Treiben so die stählerne Kirsche auf.

Mehr zum TV-Tipp:

So könnt ihr Wild Wild West im TV oder im Stream schauen

Im Kino floppte der Film. Wer ihn 25 Jahre später nachholen will, kann Wild Wild West am heutigen Samstag, den 3. August ab 22 Uhr bei RTL 2 schauen. Die Wiederholung folgt in der Nacht auf Sonntag ab 3:25 Uhr.

Wer den Western verpasst, muss auf die einzigartige Filmerfahrung nicht verzichten. Der Sci-Fi-Western streamt in den Abonnements von Sky/WOW oder Amazon Prime Video.