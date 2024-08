Konflikt im Dschungelcamp eskaliert und der Grund dafür ist der absolute Hammer: "Ich lasse mich nicht emotional erpressen"

Die Promis im Dschungelcamp streiten, was das Zeug hält. Wenn altbekannte Dschungel-Legenden aufeinanderstoßen, dann fliegen rund um die Uhr die Fetzen. An Tag 12 eskaliert der Streit zwischen zwei Reality-Diven.

Tag 12 im Sommer-Dschungelcamp: Bei den Dschungel-Legenden ist die Luft raus. Nach fast zwei Wochen Albtraum-Urlaub sind die Nerven der Promis so gespannt, dass ein schiefer Blick genügt, um einen Krieg auszulösen. Da braucht es nicht viel, bis aus einem harmlosen Kommentar ein handfester Streit wird, der sich wie ein Lauffeuer im Camp ausbreitet. Zwischen zwei besonders hitzköpfigen Realitystars eskaliert die Lage total: Tränen, Trotz und jede Menge Drama inklusive. Die ganze Story erfahrt ihr hier.



Dschungelcamp-Kandidatin lässt "F-Bombe" platzen: Im Camp eskaliert die Lage

Im Dschungel liegen die Nerven blank. Kein Wunder, dass die Promis sich da auch mal im Ton vergreifen. So auch Krawallnudel Georgina Fleur. Während ihrer letzten Dschungelprüfung hat Fleur wenig schmeichelhafte Worte an ihre Kolleginnen Kader Loth und Sarah Knappik gerichtet: "Nehmt die Sterne und f*ckt euch."

Knappik bekam die ruppige Aussage in den falschen Hals und beschwerte sich nach der Prüfung im Camp über die Beleidigung. Die anderen Mitcamper:innen geben sich beste Mühe, als Moralapostel aufzutreten. Immer wieder wird betont, dass die "F-Bombe" nicht ins Fernsehen gehöre – schließlich könnten auch Kinder das Format sehen. Ex-Sportler Thorsten Legat gibt sich besonders heilig: Er findet, dass solche Sprache in einem hochwertigen Format wie dem Dschungel der Legenden nichts verloren hätte. Gigi Birofio widerspricht: Laut ihm habe es schon viel Schlimmeres im TV gegeben. (Warum er selbst schon für heftige TV-Skandale gesorgt hat, könnt ihr hier nachlesen.)

Verbaler Boxkampf zwischen Knappik und Fleur: Im Dschungelcamp fliegen die Fetzen

Sarah Knappik missfällt, dass Georgina Fleur unflätige Sprache benutzt habe – doch für Fleur stecke etwas ganz anderes hinter der Kritik. Sie habe das Gefühl, dass Knappik ihre Leistung in der Dschungelprüfung in den Dreck ziehen möchte. Außerdem sei Knappik ihr feindlich gesinnt: "Sarah guckt mir nicht mehr in die Augen und macht hier einen auf beleidigt."

Dann kommt es zur ersten Aussprache zwischen den beiden. Sarah wirft Georgina vor, dass sie sich im Ton vergriffen habe: "Du bist Mutter, Georgina! Sowas sagt man nicht." Fleur schiebt ihre unbedachte Aussage auf die Stresssituation während der Prüfung: "Du hast mich verrückt gemacht. Du hast mir ins Ohr geschrien. Es hat keinen Sinn gemacht, was du in mein Ohr geschrien hast und ich war in Panik."

RTL Steht im Camp fast allein dar: Georgina Fleur kommt nicht immer gut an.

Diese Begründung schmeckt Sarah Knappik überhaupt nicht. Prompt wird sie persönlich und attackiert Georgina Fleurs Familie: "Sei einfach ruhig, weil du bewegst dich grad in die Richtung, wie deine Mutter sich verhält." Fleurs Mutter ist in den vergangenen Wochen mit fragwürdigem Verhalten online aufgefallen – eine Anspielung, die somit eindeutig unter die Gürtellinie geht. Fleur ist sichtlich aufgelöst und kann nicht mehr. Im Dschungeltelefon klagt sie ihr Leid: "Ich find es nicht nett, wenn jemand traurig ist, dass man auch noch nachtreten muss." Thorsten Legat zeigt wenig Verständnis für den Streit zwischen den Reality-Diven: “Die benehmen sich hin und wieder mal wie dumme Kinder.”

Reality-Schlacht in mehreren Akten: Dieses Drama hätte selbst Shakespeare nicht besser schreiben können

Georgina Fleur fühlt sich in die Ecke gedrängt. Es tue ihr leid, dass sie in Rage das "F-Wort" benutzt habe. Als Fleur sich Klopapier schnappt, um die Krokodilstränen aufzufangen, erbarmt sich Knappik dann doch noch zu einem Annäherungsversuch. Die beiden schlucken ihren Stolz herunter und wagen eine erneute Aussprache.

"Ich möchte mich für den Spruch in Richtung deiner Mutter entschuldigen", stellt Sarah Knappik klar. Für Georgina Fleur ist das allerdings nicht genug. Sie hat weiterhin das Gefühl, dass die anderen nicht angemessen auf ihren emotionalen Ausbruch reagiert hätten. Sarah Knappik können Tränen aber nur wenig beeindrucken: "Ich lasse mich nicht emotional erpressen", gibt sie Fleur zu verstehen. "Nur weil einer weint, muss ich mich nicht schuldig fühlen."

Am Ende verbleiben die beiden Krawallbürsten ohne eine zufriedenstellende Einigung: Fleur schlägt Folgendes vor: "Wir reden jetzt einfach nicht mehr darüber." Das Camp dürfte dankbar sein.

Streaming & TV-Ausstrahlung: So kannst du das Sommer-Dschungelcamp kostenlos schauen

Seit dem 16. August läuft Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden täglich um 20:15 Uhr bei RTL. Wer nicht so lange warten kann, hat die Möglichkeit, auf RTL+ den Sommer-Dschungel bereits einen Tag früher zu streamen.