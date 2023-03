Kontroverse Sci-Fi-Neuauflage: 2 Gründe für und 2 Gründe gegen die neue Akte X-Serie

Akte X-Schöpfer Chris Carter hat eine Neuauflage der Kult-Serie vom Black Panther-Regisseur angekündigt. Die Idee hat Potenzial, birgt aber ein großes Risiko.

Eine der größten Kult-Serien aus dem Sci-Fi- und Mystery-Genre soll in neuer Form zurückkehren. Das sagte Akte X-Schöpfer Chris Carter persönlich laut Deadline in einem aktuellen Podcast-Gespräch. Ryan Coogler, der vor allem als Regisseur von Black Panther und Black Panther: Wakanda Forever im Marvel-Universum bekannt ist, soll eine Neuauflage von Akte X mit einem diversen Cast entwickeln.

Details zum geplanten Akte X-Reboot gibt es noch nicht. Wir haben jeweils zwei Gründe gesammelt, die für und gegen diese Sci-Fi-Idee sprechen.

Grund für eine Akte X-Neuauflage: Zuspruch von Schöpfer Chris Carter

Die erste gute Nachricht zur geplanten neuen Akte X-Serie ist der Absender der Neuigkeit. Chris Carter, der Schöpfer der Original-Serie, hat die Info mit der Öffentlichkeit geteilt. Das zeigt, dass der Showrunner selbst hinter dem Konzept einer Neuauflage steht und den wertvollen Namen seiner Kult-Marke nicht gegen seinen Willen in fremde Hände gibt.

Im Gespräch mit dem CBC-Podcast On the Coast with Gloria Macarenko erteilt er Ryan Coogler seinen persönlichen Segen für das Reboot der Sci-Fi-Serie.

Grund gegen eine Akte X-Neuauflage: Die Marke ist eine große Last

Das größte Risiko einer neuen Akte X-Serie steckt im Titel. Alleine der Name weckt eine bestimmte Erwartungshaltung, da Fans extrem viele Gefühle mit dem Original verbinden, das zum Serien-Klassiker wurde.

Vermutlich wäre es besser gewesen, eine komplett neue Serie mit eigenständigem Titel zu entwickeln, die sich stark am Erfolgskonzept von Chris Carters Original orientiert. Dass diese Strategie aufgehen kann, hat ein Serien-Erfolg wie Fringe - Grenzfälle des FBI gezeigt. Für viele Akte X-Fans wurde mit der Produktion eine Mystery- und Science-Fiction-Lücke auf dem Markt gefüllt. (Im Heimkino: Akte X-Staffel 1-10 bei Disney+ im Abo streamen *)

Grund für eine Akte X-Neuauflage: Neues Konzept möglich

Dass die geplante Serie von Ryan Coogler explizit als Akte X-Neuauflage geteast wird, bietet wiederum spannendes Potenzial. Auch wenn das Original längst Kult ist, gibt es durchaus Elemente in Akte X, die eine Frischzellenkur vertragen.

Mit zeitgemäßen Produktionsbedingungen gibt es technisch fortgeschrittenere Möglichkeiten, um die Sci-Fi- und Mystery-Ideen spektakulär zu verwirklichen. Dass die Kult-Marke zuletzt Schwierigkeiten hatte, in der Gegenwart anzukommen, haben die sehr kontrovers diskutierten späteren Staffeln 10 und 11 bewiesen. Hier wurde die Marke Akte X eher beschädigt, was eine Rundumerneuerung ausgleichen könnte.

Schaut hier noch den Trailer zur 10. Staffel Akte X:

X Files - Revival Trailer (English) HD

Grund gegen eine Akte X-Neuauflage: Chemie der Original-Stars fehlt

Der wichtigste Aspekt beim Akte X-Reboot wird jedoch der Cast. Die alte Serie lebt von der Chemie zwischen David Duchovny und Gillian Anderson als FBI-Duo Mulder und Scully. Ohne ihre Gesichter kann sich niemand Akte X vorstellen.

Ryan Coogler und sein Team müssen mit einem überragenden Casting-Coup auftrumpfen, um die Neugier auf ein Reboot der Sci-Fi-Serie zu wecken. Ansonsten könnte der Hype rund um eine neue Akte X-Serie schon vor Ausstrahlung der ersten Folge ruiniert sein.

