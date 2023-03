Jetzt bei Amazon Prime: Der beste Sci-Fi-Film der letzten Jahre erschafft mit gewaltigen Raumschiffen & Monstern ein einzigartiges Universum

Ab sofort gibt es ein Sci-Fi-Meisterwerk bei Amazon Prime, das den blutigen Krieg um einen Planeten mit wunderschönen, teils verstörenden Bildern zeigt. Jeder Genre-Fan sollte den Film kennen.

Der Roman Der Wüstenplanet von Frank Herbert ist ein gefeierter Sci-Fi-Klassiker. Lange galt er als unverfilmbar. Regielegende David Lynch verbrannte sich mit einem umstrittenen Versuch 1984 die Finger. Erst 2021 brachte Denis Villeneuve (Prisoners) mit Dune ein Meisterwerk ins Kino, das der großen Buchvorlage Rechnung trägt. In gewaltigen Bildern wuchtet er ein bombastisches, verstörendes, aber wunderschönes Universum voller Raumschiffe und Monster auf die Leinwand. Amazon Prime Video hat den Film jetzt im Streaming-Sortiment.

Bei Amazon Prime: Dunes verstörend schöne Sci-Fi-Bilder verfolgen euch noch lange

Dune dreht sich um den Wüstenplaneten Arrakis, dessen Ressource Spice als einzige interplanetare Reisen ermöglicht. Jahrelang haben sich die brutalen Harkonnen daran bereichert, jetzt soll das edle Haus Atreides die Schirmherrschaft übernehmen. Herzog Leto Atreides (Oscar Isaac) reist mit seinem jungen Sohn Paul (Timothée Chalamet) und dessen Mutter Jessica (Rebecca Ferguson) zu seiner neuen Heimat. Und wird auf grausame Weise hintergangen.

Villeneuve gießt die fast opernhafte Story dank Kameramann Greig Fraser (Zero Dark Thirty) in unfassbare Bilder. Wenn der Krieg die Wüste in ein Flammenmeer verwandelt, der finstere Baron Harkonnen (Stellan Skarsgård) in schwarzer Flüssigkeit badet oder die Elitekrieger der Sardaukar vor der Schlacht ein bizarres Salbungsritual zelebrieren, entfaltet der Film seine volle Wirkung. Er lebt von diesen Bildern, die berauschend und erdrückend zugleich sind.

Wann kommt Dune 2 ins Kino?

Dank Amazon Prime können Fans jetzt einen ganz genauen Blick auf alle Szenen des Films werfen. Neue Abenteuer von Arrakis werden auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Dune 2 soll am 2. November 2023 ins Kino kommen. Hier gibt es alle Infos zu Teil 2 des Sci-Fi-Epos.

